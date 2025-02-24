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Posted 24 февраля, 09:11

Published 24 февраля, 09:11

Modified 24 февраля, 09:13

Updated 24 февраля, 09:13

Уголовные дела за подделку подписей на капремонт домов в Старом Осколе закрыли

Помогли сроки давности? Уголовные дела по проблемному ремонту закрыли

24 февраля 2025, 09:11
Фото: 1MI.

Уголовные дела за подделку подписей на капремонт домов в Старом Осколе закрыли

Сюжет
Эксклюзив
История с проведением капитального ремонта в двух многоэтажных домах в Старом Осколе не утихает. Но производство по уголовным делам прекратили.

Жители продолжают пытаться добиться возвращения потраченных на ремонт денег, а управляющая компания отрицает все обвинения. Напомним, что собственники квартир остались недовольны проведением ремонтных работ. Старооскольская УК «Маршал» якобы сфальсифицировала собрание жильцов и их подписи. В частности, в документах голосования за капремонт нашли подписи людей, которые на момент голосования уже умерли.

Подробности судебного разбирательства можно прочитать здесь, а версию представителя управляющей компании — в прошлом материале Бел.Ру по теме.

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Как мы уже писали ранее, собственница, выступившая инициатором судебного разбирательства, утверждала, что по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Юрист «Маршала» эту информацию отрицал.

Редакция Бел.Ру делала запрос в УМВД, чтобы узнать, кто всё-таки прав. Пришёл ответ. По факту подделки протокола общего собрания собственников домов в микрорайоне Жукова Старого Оскола действительно возбуждались уголовные дела. Сколько конкретно — не сообщается, они находились в производстве отдела дознания УМВД «Старооскольское».

В ходе дознания сотрудники ведомства провели необходимые следственные процессуальные действия, но производство по уголовным делам прекратилось, так как истекли сроки давности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

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