Помогли сроки давности? Уголовные дела по проблемному ремонту закрыли

Жители продолжают пытаться добиться возвращения потраченных на ремонт денег, а управляющая компания отрицает все обвинения. Напомним, что собственники квартир остались недовольны проведением ремонтных работ. Старооскольская УК «Маршал» якобы сфальсифицировала собрание жильцов и их подписи. В частности, в документах голосования за капремонт нашли подписи людей, которые на момент голосования уже умерли.