Помогли сроки давности? Уголовные дела по проблемному ремонту закрыли

Posted 24 февраля, 09:11
Published 24 февраля, 09:11
Modified 24 февраля, 09:13
Updated 24 февраля, 09:13
Жители продолжают пытаться добиться возвращения потраченных на ремонт денег, а управляющая компания отрицает все обвинения. Напомним, что собственники квартир остались недовольны проведением ремонтных работ. Старооскольская УК «Маршал» якобы сфальсифицировала собрание жильцов и их подписи. В частности, в документах голосования за капремонт нашли подписи людей, которые на момент голосования уже умерли.
Подробности судебного разбирательства можно прочитать здесь, а версию представителя управляющей компании — в прошлом материале Бел.Ру по теме.
Как мы уже писали ранее, собственница, выступившая инициатором судебного разбирательства, утверждала, что по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Юрист «Маршала» эту информацию отрицал.
Редакция Бел.Ру делала запрос в УМВД, чтобы узнать, кто всё-таки прав. Пришёл ответ. По факту подделки протокола общего собрания собственников домов в микрорайоне Жукова Старого Оскола действительно возбуждались уголовные дела. Сколько конкретно — не сообщается, они находились в производстве отдела дознания УМВД «Старооскольское».
В ходе дознания сотрудники ведомства провели необходимые следственные процессуальные действия, но производство по уголовным делам прекратилось, так как истекли сроки давности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).