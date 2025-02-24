Почему в «Ополчении 31» проходят обыски и что обсуждали с Гладковым? Рассказал боец

На встрече, утверждает боец, губернатор Вячеслав Гладков их внимательно слушал, но попросил не брать телефоны, чтобы фиксации мероприятия не было. В само расследование глава региона вмешиваться не может, поэтому повлиять ни на кого не в силах. А решать проблему надо было иначе, не через видеозапись — так им сообщил Гладков. Всё дело в неспокойной оперативной обстановке.