Почему в «Ополчении 31» проходят обыски и что обсуждали с Гладковым? Рассказал боец

Posted 24 февраля, 07:19
Published 24 февраля, 07:19
Modified 24 февраля, 07:21
Updated 24 февраля, 07:21
На минувшей неделе в Сети появилось видео от бойцов «Ополчения 31», которые рассказали о допросах и обысках со стороны силовиков. Также они заявили, что во время этих мероприятий травмы получила 20-летняя студентка — ей якобы сломали руку во время задержания.
В тот же день на обращение отреагировали власти, которые организовали встречу с участниками отряда. Однако об итогах никто из чиновников так и не сообщил. Узнать подробности у одного ополченца смогли журналисты «Фонаря».
По словам бойца, ранее отряд покидали из-за конфликта с руководителем «Ополчения 31» Вадимом Тарасенко, который в то же время является правой рукой мэра и депутатом горсовета. Собеседник издания утверждает, что по вине чиновника якобы мог быть расформирован медицинский взвод, а в военном госпитале мог случиться конфликт из-за его супруги.
Студентку же задержали из-за подозрения в неправильном перечислении заработной платы. Предполагается, что она могла неправильно заполнять графики дежурств, за что была ответственна.
«За Алёну, скорее всего, мы все будем заступаться, и даже те, кто ушёл из отряда. Мы не верим, что она в чём-то виновата», — заявил собеседник «Фонаря».
Кроме того, информация об участниках отряда каким-то образом попала в свободный доступ в Сети, а затем — к ВСУ. В этом также пытается разобраться Следственный комитет.
На встрече, утверждает боец, губернатор Вячеслав Гладков их внимательно слушал, но попросил не брать телефоны, чтобы фиксации мероприятия не было. В само расследование глава региона вмешиваться не может, поэтому повлиять ни на кого не в силах. А решать проблему надо было иначе, не через видеозапись — так им сообщил Гладков. Всё дело в неспокойной оперативной обстановке.
Тему же про руководителя ополчения не поднимали, зато в нескольких словах обсудили начисление зарплаты за дежурство.
Также стало известно, что отряд продолжит своё существование и после СВО, но будет выполнять другие задачи.