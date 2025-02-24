bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 13:07

Published 24 февраля, 13:07

Modified 24 февраля, 13:07

Updated 24 февраля, 13:07

Зима в Белгородской области только вошла во вкус

Опять до -20 °С? Крепкие морозы не торопятся уходить из Белгородской области

24 февраля 2025, 13:07
Фото: 1MI. Зима в Белгородской области только вошла во вкус

Ночью местами в Белгородской области похолодает до -21 °С

Сюжет
Погода
Последний вторник февраля встретит белгородцев морозами и снегопадом.

Завтра, 25 февраля, погода в Белгородской области будет облачной, но с прояснениями. Снег выпадет только ночью, а порывы ветра северного направления не превысят 3-8 м/с.

В регионе минимальная температура воздуха ночью составит -21 °С, но в среднем остановится на -16…-11 °С. Днём потеплеет до -9…-4 °С.

В Белгороде будет немного теплее: -13…-11 °С ночью и -7…-5 °С — днём, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее редакция Бел.Ру оценивала прогнозы синоптиков на первую половину марта. Предсказывалась тёплая, но с мокрым снегом погода.

Будет зимний март? Как долго продержатся морозы в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Синоптики обнадёжили белгородцев прогнозом на март, но есть нюансС марта в РФ изменится система платы за отопление. Увидят ли разницу белгородцы?Пора на дачу? Белгородцы просят раньше запустить сезонные автобусы
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Мороз#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика