Опять до -20 °С? Крепкие морозы не торопятся уходить из Белгородской области

Posted 24 февраля, 13:07
Published 24 февраля, 13:07
Modified 24 февраля, 13:07
Updated 24 февраля, 13:07
Завтра, 25 февраля, погода в Белгородской области будет облачной, но с прояснениями. Снег выпадет только ночью, а порывы ветра северного направления не превысят 3-8 м/с.
В регионе минимальная температура воздуха ночью составит -21 °С, но в среднем остановится на -16…-11 °С. Днём потеплеет до -9…-4 °С.
В Белгороде будет немного теплее: -13…-11 °С ночью и -7…-5 °С — днём, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Ранее редакция Бел.Ру оценивала прогнозы синоптиков на первую половину марта. Предсказывалась тёплая, но с мокрым снегом погода.