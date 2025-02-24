Один белгородец пострадал от атаки БПЛА в годовщину начала СВО

Posted 24 февраля, 16:25
Published 24 февраля, 16:25
Modified 24 февраля, 16:27
Updated 24 февраля, 16:27
Украинский дрон сбросил взрывчатку на жилое домовладение в селе Тишанка Волоконовского района. Ранения ноги от осколков получил хозяин — его госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.
Подробности о его состоянии пока не известны, но медики делают всё необходимое для его лечения, отметил губернатор Гладков.
Какие разрушения получил частный дом, не сообщается.
Добавим, что сегодня ровно три года с начала спецоперации на Украине. Всего за этот день на территории Белгородской области четыре раза объявляли ракетную опасность. Жители слышали громкие звуки и замечали на небе следы.
Позже губернатор отметил, что над областным центром, Белгородским и Борисовским районами сработала система ПВО. Предварительно, обошлось без последствий.