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Posted 24 февраля, 16:25

Published 24 февраля, 16:25

Modified 24 февраля, 16:27

Updated 24 февраля, 16:27

Один белгородец пострадал от атаки БПЛА в годовщину начала СВО

Один белгородец пострадал от атаки БПЛА в годовщину начала СВО

24 февраля 2025, 16:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Из-за очередной атаки ВСУ пострадал один белгородец. Его госпитализировали.

Украинский дрон сбросил взрывчатку на жилое домовладение в селе Тишанка Волоконовского района. Ранения ноги от осколков получил хозяин — его госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.

Подробности о его состоянии пока не известны, но медики делают всё необходимое для его лечения, отметил губернатор Гладков.

Какие разрушения получил частный дом, не сообщается.

Добавим, что сегодня ровно три года с начала спецоперации на Украине. Всего за этот день на территории Белгородской области четыре раза объявляли ракетную опасность. Жители слышали громкие звуки и замечали на небе следы.

Позже губернатор отметил, что над областным центром, Белгородским и Борисовским районами сработала система ПВО. Предварительно, обошлось без последствий.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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