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Posted 24 февраля, 11:23

Published 24 февраля, 11:23

Modified 24 февраля, 11:25

Updated 24 февраля, 11:25

Жуткая авария на железной дороге в Орловской области

Очевидец смертельного ДТП с авто и поездом Питер — Белгород рассказал, как всё было

24 февраля 2025, 11:23
Фото: МЧС Орловской области. Жуткая авария на железной дороге в Орловской области

Появились подробности с места аварии автомобиля и поезда в Орловской области

Сюжет
Эксклюзив
Трагедия на железнодорожных путях в Орловской области: погибли водитель и пассажирка автомобиля. Поезд шёл в Белгород. Очевидец рассказал, как всё произошло.

Происшествие случилось около 09:00 утра в понедельник, 24 февраля, в Орловской области. Предварительно, легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом №81 на красный свет. Состав ехал из Санкт-Петербурга в Белгород.

Машинист поезда, сообщало местное издание «Орёлtimes» со ссылкой на региональное управление МВД, попытался избежать столкновения, активировав экстренное торможение, но остановить транспорт не удалось. В результате погибли водитель и пассажирка «Жигулей».

Редакция Бел.Ру связалась с очевидцем трагедии. Источник попросил не называть своего имени. По его словам, ВАЗ-2104 чёрного цвета действительно ехал на запрещающий сигнал.

«Чёрная „четвёрка“ летела на красный сигнал. Электровоз сигналил, но водитель [„Жигулей“ — прим. ред.] не среагировал. До столкновения машинист попытался затормозить, но в составе было много вагонов, тормозной путь огромный, остановить не вышло», — рассказал источник.

Удар пришёлся ровно по центру автомобиля. Когда все подбежали к месту, машина была пуста — погибших водителя и пассажирку выкинуло на встречный путь. В течение пяти минут приехали сотрудники МЧС, скорая помощь и полиция.

По фотографиям и видео видно, что поезд буквально смял и «зажевал» машину. Чтобы состав мог отправиться дальше, необходимо было заменить электровоз. Из-за этого состав Санкт-Петербург — Белгород задержался на полтора часа. Пассажиры поезда либо «сами ушли», либо ждали, пока транспорт не поедет.

Видео: «Жесть Орёл». Место аварии на железнодорожных путях
Авто попало под поезд Санкт-Петербург — Белгород: есть погибшие
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