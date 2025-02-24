Очевидец смертельного ДТП с авто и поездом Питер — Белгород рассказал, как всё было

Posted 24 февраля, 11:23
Published 24 февраля, 11:23
Modified 24 февраля, 11:25
Updated 24 февраля, 11:25
Происшествие случилось около 09:00 утра в понедельник, 24 февраля, в Орловской области. Предварительно, легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом №81 на красный свет. Состав ехал из Санкт-Петербурга в Белгород.
Машинист поезда, сообщало местное издание «Орёлtimes» со ссылкой на региональное управление МВД, попытался избежать столкновения, активировав экстренное торможение, но остановить транспорт не удалось. В результате погибли водитель и пассажирка «Жигулей».
Редакция Бел.Ру связалась с очевидцем трагедии. Источник попросил не называть своего имени. По его словам, ВАЗ-2104 чёрного цвета действительно ехал на запрещающий сигнал.
«Чёрная „четвёрка“ летела на красный сигнал. Электровоз сигналил, но водитель [„Жигулей“ — прим. ред.] не среагировал. До столкновения машинист попытался затормозить, но в составе было много вагонов, тормозной путь огромный, остановить не вышло», — рассказал источник.
Удар пришёлся ровно по центру автомобиля. Когда все подбежали к месту, машина была пуста — погибших водителя и пассажирку выкинуло на встречный путь. В течение пяти минут приехали сотрудники МЧС, скорая помощь и полиция.
По фотографиям и видео видно, что поезд буквально смял и «зажевал» машину. Чтобы состав мог отправиться дальше, необходимо было заменить электровоз. Из-за этого состав Санкт-Петербург — Белгород задержался на полтора часа. Пассажиры поезда либо «сами ушли», либо ждали, пока транспорт не поедет.