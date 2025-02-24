Очевидец смертельного ДТП с авто и поездом Питер — Белгород рассказал, как всё было

По фотографиям и видео видно, что поезд буквально смял и «зажевал» машину. Чтобы состав мог отправиться дальше, необходимо было заменить электровоз. Из-за этого состав Санкт-Петербург — Белгород задержался на полтора часа. Пассажиры поезда либо «сами ушли», либо ждали, пока транспорт не поедет.