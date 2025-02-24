Обман в трудоустройстве подростков? В Белгородской области разбираются в цифрах

Posted 24 февраля, 06:27
Published 24 февраля, 06:27
Modified 24 февраля, 06:29
Updated 24 февраля, 06:29
В ходе заседания оперштаба глава региона Вячеслав Гладков отметил, что получил докладную записку от министра соцзащиты Олеси Митякиной в части подготовки к началу работы в 2025 году по вовлечению в трудовую занятость подростков.
На основании записки по отчётам в прошлом году в Белгородской области трудоустроили порядка 45 тысяч детей, но информация оказалась не совсем достоверной.
Было задвоение по трудоустройству. Обмана не было, но информация некорректная. Если мы говорим, что 160 тысяч детей, которые учатся в школах, в восприятии, что 45 тысяч детей были вовлечены в трудовую деятельность, а по факту один ребёнок два или три раза приходил на работу в течение года. Получается, что всего 30 тысяч детей. Разница большая.
Вячеслав Гладков
Губернатор предложил по итогам 2025 года постараться выйти на цифру в 45 тысяч трудоустроенных детей.
Напомним, в 2024 году было запланировано трудоустройство 45 тысяч несовершеннолетних. Однако из-за массового перемещения школьников в регионы с более стабильной ситуацией, выполнение этого плана оказалось под угрозой.