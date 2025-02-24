«Новые люди» запустили в Белгороде проект по женской самообороне «Бить надо первой»

«Безопасность женщин — это вопрос, который нельзя игнорировать. Для Белгородской области, где сейчас сохраняется напряжённость из-за близости к зоне боевых действий, этот вопрос особенно актуален. Девушки должны уметь защитить себя физически, но также важно создать правовую основу для их поддержки», — заявила Анна Скрозникова, депутат Госдумы от фракции «Новые люди», одна из организаторов мероприятия.