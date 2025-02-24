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Posted 24 февраля, 11:17

Published 24 февраля, 11:17

Modified 24 февраля, 11:19

Updated 24 февраля, 11:19

«Новые люди» запустили в Белгороде проект по женской самообороне «Бить надо первой»

«Новые люди» запустили в Белгороде проект по женской самообороне «Бить надо первой»

24 февраля 2025, 11:17
Региональное отделение партии «Новые люди» в Белгородской области организовало открытую тренировку по самообороне для девушек в рамках проекта «Бить надо первой». Организаторы отмечают, что вопрос женской безопасности особенно актуален для приграничного региона.

«Безопасность женщин — это вопрос, который нельзя игнорировать. Для Белгородской области, где сейчас сохраняется напряжённость из-за близости к зоне боевых действий, этот вопрос особенно актуален. Девушки должны уметь защитить себя физически, но также важно создать правовую основу для их поддержки», — заявила Анна Скрозникова, депутат Госдумы от фракции «Новые люди», одна из организаторов мероприятия.

Статистика подтверждает необходимость срочных мер: за последние два года 66% убийств в России совершены на почве домашнего насилия. Несмотря на это, закон, направленный на защиту женщин, до сих пор не принят. Депутаты от «Новых людей» уже внесли в Госдуму соответствующий законопроект, предусматривающий усиление мер безопасности и поддержку пострадавших.

Ранее белгородское реготделение провело круглый стол с участием лидеров женских сообществ, где обсуждались пути решения проблемы. «Мы не ограничиваемся дискуссиями — переходим к действиям. Тренировка по самообороне — это шаг к объединению общества и привлечению внимания к вопросу незащищенности женщин», — подчеркнул Александр Харыбин, секретарь Совета регионального отделения партии «Новые люди».

Тренировка состоялась 22 февраля под руководством Анны Скрозниковой и Алисы Ирининой — бронзовой призерки чемпионата мира по Кэмпо-ММА. Участницы отработали базовые приемы самообороны и теперь могут защитить себя.

Региональное отделение партии «Новые люди» в Белгородской области продолжит проведение тренировок по самообороне для женщин, чтобы обеспечить их большую. Они приглашают всех заинтересованных присоединиться к проекту «Бить надо первой», чтобы внести свой вклад в создание безопасного и комфортного пространства для женщин.

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