Не хуже, чем в Суздали: в Белгородской области создадут центр паломничества

Posted 24 февраля, 08:18
Published 24 февраля, 08:18
Modified 24 февраля, 08:20
Updated 24 февраля, 08:20
На прошлой неделе, 21 февраля, в Чернянском районе состоялась рабочая встреча по обсуждению вопросов строительства нового Богоявленского паломнического центра на территории Свято-Троицкого Холковского монастыря и развития культурно-туристического кластера в селе Холки.
На оперативном совещании глава Чернянского муниципального округа Сергей Морозов попросил губернатора дать поручения по проработке планов подключения здания паломнического центра к инженерным сетям с ресурсоснабжающими организациями и концепции создания единого регионального «стандарта гостеприимства».
Этот стандарт позволит концептуально объединить территорию села Холки с её активными жителями, существующую рекреационную зону и территорию самого монастыря — местные будут встречать гостей и помогать тем в погружении в историю и культуру края. Власти готовы помочь в организации и выделить средства на субсидирование.
«Холки, навскидку, являются достаточно оптимальным населённым пунктом, в котором возможна успешность. Есть монастырь, востребованность со стороны паломников, красивая местность, небольшая река, красивые холмы, узнаваемая история, проводимые с определённой периодичностью региональные фестивали… Но не хватает качества. Цель — вовлечь максимально жителей в этот процесс. Примеров в стране очень много, мне нравится пример Суздали Владимирской области, Мышкино Ярославской области, Плёса Ивановской области. Когда формируются определённые стандарты гостеприимства, вовлекается население в часть встречи гостей, не только через строящиеся большие туристические комплексы, но на уровне частных подворий», — отметил Вячеслав Гладков.