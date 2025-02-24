Не хуже, чем в Суздали: в Белгородской области создадут центр паломничества

Этот стандарт позволит концептуально объединить территорию села Холки с её активными жителями, существующую рекреационную зону и территорию самого монастыря — местные будут встречать гостей и помогать тем в погружении в историю и культуру края. Власти готовы помочь в организации и выделить средства на субсидирование.