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Posted 24 февраля, 08:18

Published 24 февраля, 08:18

Modified 24 февраля, 08:20

Updated 24 февраля, 08:20

В Свято-Троицком Холковском монастыре построят новый Богоявленский паломнический центр

Не хуже, чем в Суздали: в Белгородской области создадут центр паломничества

24 февраля 2025, 08:18
Фото: «Яндекс.Карты». В Свято-Троицком Холковском монастыре построят новый Богоявленский паломнический центр

В Свято-Троицком Холковском монастыре появится паломнический центр

В Белгородской области активно взялись за развитие паломнического туризма. Привлечь к этому собираются местных жителей.

На прошлой неделе, 21 февраля, в Чернянском районе состоялась рабочая встреча по обсуждению вопросов строительства нового Богоявленского паломнического центра на территории Свято-Троицкого Холковского монастыря и развития культурно-туристического кластера в селе Холки.

На оперативном совещании глава Чернянского муниципального округа Сергей Морозов попросил губернатора дать поручения по проработке планов подключения здания паломнического центра к инженерным сетям с ресурсоснабжающими организациями и концепции создания единого регионального «стандарта гостеприимства».

Этот стандарт позволит концептуально объединить территорию села Холки с её активными жителями, существующую рекреационную зону и территорию самого монастыря — местные будут встречать гостей и помогать тем в погружении в историю и культуру края. Власти готовы помочь в организации и выделить средства на субсидирование.

«Холки, навскидку, являются достаточно оптимальным населённым пунктом, в котором возможна успешность. Есть монастырь, востребованность со стороны паломников, красивая местность, небольшая река, красивые холмы, узнаваемая история, проводимые с определённой периодичностью региональные фестивали… Но не хватает качества. Цель — вовлечь максимально жителей в этот процесс. Примеров в стране очень много, мне нравится пример Суздали Владимирской области, Мышкино Ярославской области, Плёса Ивановской области. Когда формируются определённые стандарты гостеприимства, вовлекается население в часть встречи гостей, не только через строящиеся большие туристические комплексы, но на уровне частных подворий», — отметил Вячеслав Гладков.
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#Валерия Колесникова#Чернянский район#Холки#Путешествия#Богоявленский паломнический центр#Свято-Троицкий Холковский монастырь#Стандарт гостеприимства
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