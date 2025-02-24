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Posted 24 февраля, 15:02

Published 24 февраля, 15:02

Modified 24 февраля, 15:04

Updated 24 февраля, 15:04

Следы на небе после громких звуков днём 24 февраля

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей. Есть ли последствия?

24 февраля 2025, 15:02
Фото: bel.ru. Следы на небе после громких звуков днём 24 февраля

Громкие звуки, которые днём слышали белгородцы, были связаны с работой ПВО

Сюжет
СВО
Белгородцам объяснили, что за громкие звуки они слышали днём понедельника.

Утром сегодняшнего дня губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков напомнил жителям о трёхлетии специальной военной операции на Украине.

Всего на протяжении дня по всей области четыре раза объявляли ракетную опасность. Многие жители слышали громкие звуки, но о последствиях ничего известно не было.

Ближе к вечеру глава региона заявил, что над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сбили несколько воздушных целей. Что именно ВС РФ ликвидировали и есть ли какие-либо последствия на земле, пока не известно. В больницы также не сообщали о раненых.

Напомним, что сегодня также стало известно об освобождении украинского села Тополи. Контроль над этим поселением позволит оградить Белгородскую область от ударов ВСУ, объяснил военкор.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Атака ВСУ
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