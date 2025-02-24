Над Белгородом сбили несколько воздушных целей. Есть ли последствия?

Posted 24 февраля, 15:02
Published 24 февраля, 15:02
Modified 24 февраля, 15:04
Updated 24 февраля, 15:04
Утром сегодняшнего дня губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков напомнил жителям о трёхлетии специальной военной операции на Украине.
Всего на протяжении дня по всей области четыре раза объявляли ракетную опасность. Многие жители слышали громкие звуки, но о последствиях ничего известно не было.
Ближе к вечеру глава региона заявил, что над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сбили несколько воздушных целей. Что именно ВС РФ ликвидировали и есть ли какие-либо последствия на земле, пока не известно. В больницы также не сообщали о раненых.
Напомним, что сегодня также стало известно об освобождении украинского села Тополи. Контроль над этим поселением позволит оградить Белгородскую область от ударов ВСУ, объяснил военкор.