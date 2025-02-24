Над Белгородом сбили несколько воздушных целей. Есть ли последствия?

Ближе к вечеру глава региона заявил, что над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сбили несколько воздушных целей. Что именно ВС РФ ликвидировали и есть ли какие-либо последствия на земле, пока не известно. В больницы также не сообщали о раненых.