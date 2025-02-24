На текущей неделе выплаты за утерянное жильё получат 25 белгородцев на сумму 150 млн

Posted 24 февраля, 06:56
Published 24 февраля, 06:56
Modified 24 февраля, 06:58
Updated 24 февраля, 06:58
По словам министра строительства Белгородской области, Оксаны Козлитиной, на прошлой неделе ещё девять человек получили денежные средства на спецсчета. Общая сумма выплат составила порядка 45 млн рублей. Подписали документы и стали собственниками нового жилья за прошедшую неделю 43 человека.
Кроме того, 122 человека находятся на шаге приобретения, т. е. они уже сделали выбор и готовят документы на вступление в собственность.
Козлитина заявила, что на текущей неделе выплаты получат ещё 25 белгородцев. Это 150 млн рублей.
Ранее, по решению облдумы, в план регионального бюджета внесли изменения, Так, из них почти 5 млрд рублей направят на помощь тем, кто потерял своё жильё.