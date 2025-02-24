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Posted 24 февраля, 06:56

Published 24 февраля, 06:56

Modified 24 февраля, 06:58

Updated 24 февраля, 06:58

Новостройка

На текущей неделе выплаты за утерянное жильё получат 25 белгородцев на сумму 150 млн

24 февраля 2025, 06:56
Фото: 1MI. Новостройка

В Белгородской области ещё 25 человек получат выплаты за жильё на 150 млн

Сюжет
Новости Белгорода
На оперсовещании заявили, что на прошлой неделе ещё несколько белгородцев получили выплаты в 45 млн рублей, 43 подписали документы на новое жильё, 122 — в процессе подписания. Ещё 25 человек только получат выплаты.

По словам министра строительства Белгородской области, Оксаны Козлитиной, на прошлой неделе ещё девять человек получили денежные средства на спецсчета. Общая сумма выплат составила порядка 45 млн рублей. Подписали документы и стали собственниками нового жилья за прошедшую неделю 43 человека.

Кроме того, 122 человека находятся на шаге приобретения, т. е. они уже сделали выбор и готовят документы на вступление в собственность.

Козлитина заявила, что на текущей неделе выплаты получат ещё 25 белгородцев. Это 150 млн рублей.

Ранее, по решению облдумы, в план регионального бюджета внесли изменения, Так, из них почти 5 млрд рублей направят на помощь тем, кто потерял своё жильё.

Белгородцам, потерявшим жильё, выплатят почти 5 млрд рублей
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