На текущей неделе выплаты за утерянное жильё получат 25 белгородцев на сумму 150 млн

В Белгородской области ещё 25 человек получат выплаты за жильё на 150 млн

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На оперсовещании заявили, что на прошлой неделе ещё несколько белгородцев получили выплаты в 45 млн рублей, 43 подписали документы на новое жильё, 122 — в процессе подписания. Ещё 25 человек только получат выплаты.