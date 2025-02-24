На СГОКе отметили сотрудников — победителей конкурса экологических улучшений

«Благодаря системе внутренних экологических улучшений выросла экологическая культура не только среди сотрудников предприятия, но представителей подрядных организаций, которые трудятся на территории комбината. Все поддерживают наше стремление к порядку, созданию здоровой и экологически чистой, безопасной и социально-комфортной среды. Важно развивать и совершенствовать эту систему и дальше, — комментирует главный специалист управления ремонтов СГОКа Мария Иванова.