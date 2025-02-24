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Posted 24 февраля, 14:58

Published 24 февраля, 14:58

Modified 24 февраля, 15:00

Updated 24 февраля, 15:00

На СГОКе отметили сотрудников — победителей конкурса экологических улучшений

На СГОКе отметили сотрудников — победителей конкурса экологических улучшений

24 февраля 2025, 14:58
Фото: СГОК.
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) наградили победителей смотра-конкурса по итогам работы системы внутренних экологических улучшений в 2024 году, которая направлена на вовлечение сотрудников в природоохранную деятельность.

Всего в 2024 году стойленцы реализовали более 60 экологических инициатив.

Победителей определяли в номинациях «Лучшее подразделение» и «Лучший сотрудник» с учетом активного участия в реализации природоохранных проектов и мероприятий на комбинате, количества предложенных экологических инициатив.

Фото: СГОК

Лучшими подразделениями в смотре-конкурсе по итогам 2024 года стали коллективы цеха хвостового хозяйства, дренажной шахты, рудоуправления, управления ремонтов и энергоцеха. Среди сотрудников комбината отметили девять самых активных участников, троих из них наградили дипломами за первое место — главного специалиста рудоуправления Николая Евтюхина, главного специалиста управления ремонтов Марию Иванову, мастера энергоцеха Евгению Стежар.

«Благодаря системе внутренних экологических улучшений выросла экологическая культура не только среди сотрудников предприятия, но представителей подрядных организаций, которые трудятся на территории комбината. Все поддерживают наше стремление к порядку, созданию здоровой и экологически чистой, безопасной и социально-комфортной среды. Важно развивать и совершенствовать эту систему и дальше, — комментирует главный специалист управления ремонтов СГОКа Мария Иванова.

Система внутренних экологических улучшений действует на СГОКе с 2018 года. С ее помощью в решение экологических вопросов вовлекли сотни сотрудников комбината. За шесть лет реализованы около 260 инициатив, которые помогли повысить экологическую культуру производства.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Проекты#Сгок#Инициативы#Белгород#Подразделение
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