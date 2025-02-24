Майонез и такси повлияли на инфляцию в Белгородской области

Posted 24 февраля, 14:49
Published 24 февраля, 14:49
Modified 24 февраля, 14:49
Updated 24 февраля, 14:49
Инфляция в январе в Белгородской области увеличилась до 9,52%. Это ниже, чем в среднем по стране (9,92%) и в ЦФО (10,07%).
В первый месяц текущего года в регионе выросла инфляция на продукты — до 12,64%, на непродовольственные товары — до 7,04%, в сфере услуг — до 8,87%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.
Наиболее заметный рост наблюдался в ценах на молочку и на майонез (из-за подорожания упаковки, логистики и зарплаты), на кофе (из-за неурожая), на автомобили и свежие цветы (из-за коммунальных услуг и логистики). Также выросла стоимость такси, но не так быстро дорожали услуги отдыха на Черноморском побережье.
Эксперты предполагают, что из-за инерции инфляция будет снижаться медленно. В настоящее время специалисты банка пытаются «охладить» избыточный спрос.