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Posted 24 февраля, 14:49

Published 24 февраля, 14:49

Modified 24 февраля, 14:49

Updated 24 февраля, 14:49

Дорожали в январе в том числе продукты

Майонез и такси повлияли на инфляцию в Белгородской области

24 февраля 2025, 14:49
Фото: 1MI. Дорожали в январе в том числе продукты

Инфляция в Белгородской области в январе увеличилась до 9,52%

Сюжет
Банк россии
Подорожание товаров и услуг связывают с увеличением издержек производителей и поставщиков, которые компенсировали свои затраты через рост цен.

Инфляция в январе в Белгородской области увеличилась до 9,52%. Это ниже, чем в среднем по стране (9,92%) и в ЦФО (10,07%).

В первый месяц текущего года в регионе выросла инфляция на продукты — до 12,64%, на непродовольственные товары — до 7,04%, в сфере услуг — до 8,87%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Наиболее заметный рост наблюдался в ценах на молочку и на майонез (из-за подорожания упаковки, логистики и зарплаты), на кофе (из-за неурожая), на автомобили и свежие цветы (из-за коммунальных услуг и логистики). Также выросла стоимость такси, но не так быстро дорожали услуги отдыха на Черноморском побережье.

Эксперты предполагают, что из-за инерции инфляция будет снижаться медленно. В настоящее время специалисты банка пытаются «охладить» избыточный спрос.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Инфляция#Россия#Банк россии#Белгород
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