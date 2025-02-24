Майонез и такси повлияли на инфляцию в Белгородской области

Наиболее заметный рост наблюдался в ценах на молочку и на майонез (из-за подорожания упаковки, логистики и зарплаты), на кофе (из-за неурожая), на автомобили и свежие цветы (из-за коммунальных услуг и логистики). Также выросла стоимость такси, но не так быстро дорожали услуги отдыха на Черноморском побережье.