Кто ответит за разрушение старинного белгородского храма после пожара?

Для подготовки локально-сметного расчёта стоимости восстановительных работ по устранению полученных повреждений необходимо провести экспертизу с привлечением специалистов, у которых есть нужная квалификация. В настоящее время в связи со сложной оперативкой обстановкой, обусловленной регулярными обстрелами со стороны Украины территории населённого пункта, в котором расположен храм, организовать проведение такой экспертизы невозможно. При этом в правительстве отметили, что она обязательно будет проведена после того, как оперативная обстановка позволит обеспечить безопасность экспертов.