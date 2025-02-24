Кто ответит за разрушение старинного белгородского храма после пожара?

Posted 24 февраля, 12:10
Published 24 февраля, 12:10
Modified 24 февраля, 12:12
Updated 24 февраля, 12:12
В конце января в результате украинской атаки в Белгородской области серьёзно пострадал храм в селе Муром Шебекинского округа. Пожар, возникший после обстрела, полностью уничтожил купол церкви. Журналисты Бел.Ру узнали о его дальнейшей судьбе.
По официальной информации, Троицкая церковь, расположенная в Муроме, включена в число объектов культурного наследия регионального значения и находится под госохраной.
Собственником объекта является Белгородская и Старооскольская епархия, на которую возложена ответственность за обеспечение его физической целостности, а также за своевременное проведение мероприятий, направленных на его консервацию, ремонт или реставрацию.
На следующий день после обстрела объекта со стороны Украины подрядная организация провела работы, в ходе которых был закрыт контур здания по временной схеме.
Для подготовки локально-сметного расчёта стоимости восстановительных работ по устранению полученных повреждений необходимо провести экспертизу с привлечением специалистов, у которых есть нужная квалификация. В настоящее время в связи со сложной оперативкой обстановкой, обусловленной регулярными обстрелами со стороны Украины территории населённого пункта, в котором расположен храм, организовать проведение такой экспертизы невозможно. При этом в правительстве отметили, что она обязательно будет проведена после того, как оперативная обстановка позволит обеспечить безопасность экспертов.
По результатам экспертизы подготовят рекомендации для собственника объекта культурного наследия, на основании которых он сможет определить перечень необходимых работ по его восстановлению, сроки проведения и источник финансирования.
Также власти добавили, что управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области направило материалы в следственный отдел, чтобы специалисты установили и привлекли к ответственности причастных к повреждению объекта культурного наследия.
Напомним, в областном центре намерены отремонтировать усадьбу Волковой, которая была построена в XIX веке. Сейчас здание используют как клуб и библиотеку.