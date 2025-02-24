«Креативная виселица»: что белгородцы думают о новом арт-объекте за 18 млн?

Posted 24 февраля, 09:59
Published 24 февраля, 09:59
Modified 24 февраля, 16:59
Updated 24 февраля, 16:59
На днях в Сосновке закончили возведение инсталляции за 18 млн рублей. Арт-объект представляет собой буквы, образующие название парка. Фото и видео готового изделия публикует Telegram-канал «Белгород № 1».
Ещё на стадии проекта многие высказавшие своё мнение белгородцы не одобрили внешний вид инсталляции. Некоторые из жителей даже отметили, что такие буквы будут только привлекать к себе украинские дроны.
После монтажа букв белгородцы вновь высказали своё мнение, которое, как оказалось, не поменялось.
«Почему такие кривые буквы стОят так дорого?» — интересуется горожанка в комментариях под постом Telegram-канала. Некоторые же считают, что выглядит это «нормально, но на 18 миллионов не тянет».
Также часть белгородцев в комментариях обратили внимание, что такую крупную сумму денег можно было потратить на решение существующих в регионе проблем.
Белгородцы подсчитали, что одна буква из инсталляции обошлась «по цене квартиры» — получилось примерно по 2,25 млн рублей за штуку.
«Восемь букв! По 2 250 000 за букву! Они из чего сделаны? „Шкода Октавия“ по параллельному импорту 2 500 000!» — ужаснулся один из пользователей Сети.
Но были и те, кто не заострял внимание на цене, а оценивал только внешний вид.
«Не против букв, но эти сделаны максимально уродливо: что шрифт, что расцветка», — написал комментатор. Также белгородцы сравнили инсталляцию с «креативной виселицей» и заметили, что с определённого ракурса слово выглядит как «СосНовКл».
Тех, кому инсталляция понравилась, в комментариях оказались единицы.
Добавим, что высота арт-объекта достигает 7,5 метра. Буквы должны светиться, а их нижнюю часть будут использовать в качестве скамеек или качелей.