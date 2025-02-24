Корпорация МСП: «Зонтичные» поручительства помогли малому бизнесу привлечь 470 млрд

Наиболее заметное увеличение числа МСП, получающих государственную поддержку, произошло в Республике Тыва, где данный показатель увеличился в шесть раз. В Адыгее зафиксирован рост более чем в пять раз, а в Калмыкии и Дагестане — четырехкратное увеличение числа бенефициаров. В Бурятии, Ингушетии, Якутии, Северной Осетии — Алании, а также в Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской и Курской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае отмечен рост числа получателей государственной поддержки более чем втрое.