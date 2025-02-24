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Posted 24 февраля, 12:49

Published 24 февраля, 12:49

Modified 24 февраля, 12:49

Updated 24 февраля, 12:49

Корпорация МСП: «Зонтичные» поручительства помогли малому бизнесу привлечь 470 млрд

Корпорация МСП: «Зонтичные» поручительства помогли малому бизнесу привлечь 470 млрд

24 февраля 2025, 12:49
Фото: 1MI.
В прошлом году сектор малого и среднего бизнеса смог привлечь 470 миллиардов рублей благодаря «зонтичным» поручительствам, предоставленным Корпорацией МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Это на 50% превышает объем финансирования, который был получен предпринимателями МСП за предыдущий год.

Более 38 тысяч представителей малого и среднего бизнеса воспользовались данной финансовой поддержкой, пишет ТАСС. Наибольшая доля средств, выделенных для предприятий МСБ через «зонтичные» поручительства, была направлена в обрабатывающую промышленность (106,4 млрд рублей), на строительство инфраструктуры (48,9 млрд рублей), в транспортировку и хранение (34,8 млрд рублей), сферу научно-технической деятельности (17 млрд рублей), а также в информационные технологии и коммуникации (16,1 млрд рублей), сельское хозяйство (15,4 млрд рублей) и индустрию гостеприимства и общепита (12,1 млрд рублей).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что число предприятий и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку через «зонтичные» поручительства, удвоилось по сравнению с 2023 годом. Более 92% всех выделенных средств было направлено на поддержку микро- и малых предприятий, так как именно они сталкиваются с серьезными трудностями в получении кредитов из-за отсутствия залогового обеспечения.

По сравнению с 2023 годом в прошлом году наиболее заметный рост числа получателей государственной поддержки наблюдался в сфере услуг (увеличение на 215%), в сфере культуры и спорта (рост на 200%), в гостиничном и ресторанном бизнесе (145%), а также в области транспортировки и хранения (137%).

Наибольший объем заемных средств, обеспеченных «зонтичными» поручительствами, был привлечен предпринимателями из Москвы (99,8 млрд рублей), Санкт-Петербурга (34,2 млрд рублей) и Подмосковья (26,3 млрд рублей). В список также вошли Краснодарский край (20 млрд рублей) и ряд областей: Свердловская (16,6 млрд рублей), Новосибирская (13,3 млрд рублей), Ростовская (12,9 млрд рублей), Нижегородская (10,4 млрд рублей), Воронежская (10,3 млрд рублей) и Самарская (10,1 млрд рублей).

В новых субъектах Российской Федерации также наблюдается положительная динамика в финансировании малого и среднего предпринимательства через «зонтичные» поручительства: ДНР удалось получить 586 млн рублей, ЛНР — 299 млн рублей, Запорожская область — 83 млн рублей, а Херсонская область — 44 млн рублей. Помощь была оказана примерно 330 предприятиям.

Наиболее заметное увеличение числа МСП, получающих государственную поддержку, произошло в Республике Тыва, где данный показатель увеличился в шесть раз. В Адыгее зафиксирован рост более чем в пять раз, а в Калмыкии и Дагестане — четырехкратное увеличение числа бенефициаров. В Бурятии, Ингушетии, Якутии, Северной Осетии — Алании, а также в Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской и Курской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае отмечен рост числа получателей государственной поддержки более чем втрое.

Запущенный Министерством экономического развития по поручению президента Российской Федерации в конце 2021 года механизм «зонтичных» поручительств в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» показал свою эффективность. Этот инструмент позволил субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь около 1 триллиона рублей для дальнейшего развития. Программа будет продолжена в 2025 году в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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