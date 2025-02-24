Каждая копейка должна работать: на белгородский АПК выделили ещё 2 млрд рублей

Губернатор Вячеслав Гладков также отметил, что дополнительно необходимо провести оценку предприятия на «добросовестность». Чтобы полученные средства не ушли в ликвидированное предприятия и в карманы владельцев. Если производство не восстанавливает свои мощности, которые пострадали из-за обстрелов региона, то средства, выделенные в качестве компенсации, могут требовать назад.