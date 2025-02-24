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Posted 24 февраля, 07:22

Published 24 февраля, 07:22

Modified 24 февраля, 07:24

Updated 24 февраля, 07:24

Больше 100 предприятий в белгородском АПК получат компенсации ущерба на 2 млрд

Каждая копейка должна работать: на белгородский АПК выделили ещё 2 млрд рублей

24 февраля 2025, 07:22
Фото: 1MI.

Больше 100 предприятий в белгородском АПК получат компенсации ущерба на 2 млрд

Сюжет
Выплаты
Из федерального бюджета выделили ещё одну «волну» финансовой помощи для пострадавших белгородских агрокомпаний. 109 предприятий получат в сумме 2 млрд рублей.

Дополнительные 2 млрд рублей выделили из резервного фонда правительства РФ на возмещение ущерба агропромышленных предприятий Белгородской области, которые пострадали из-за обстрелов. Общую сумму ущерба предприятий сферы оценивают в 4,8 млрд рублей, из них 1,8 млрд выплатили в 2024 году, ещё 3 млрд необходимо для 117 агрокомпаний.

Однако возместят ущерб 109 предприятиям, ещё восемь компаний не провели необходимую экспертизу по оценке, без которой средства им выделить не могут. Средства получат к середине апреля.

«Была бы оценка — деньги бы получили. Сейчас на оставшуюся сумму предприятия собирают полные пакеты документов. Данные денежные средства будут выделяться только действующим предприятиям, которые планируют и дальше продолжать свою производственную деятельность и планируют восстановить деятельность и направить данные средства на восстановление и развитие производства», — пояснил замгубернатора по АПК Андрей Антоненко.

Губернатор Вячеслав Гладков также отметил, что дополнительно необходимо провести оценку предприятия на «добросовестность». Чтобы полученные средства не ушли в ликвидированное предприятия и в карманы владельцев. Если производство не восстанавливает свои мощности, которые пострадали из-за обстрелов региона, то средства, выделенные в качестве компенсации, могут требовать назад.

«Нам необходимо, чтобы опять каждая федеральная копейка доходила не только для адресата, но и работала. У нас не должно быть сокращений и закрытых производств от слова „совсем“», — закончил Гладков.
В Белгородской области за год малому бизнесу в сфере АПК выделили 530 млн рублей
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#Алёна Мальцева#АПК#Компенсация#Выплаты#Белгород
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