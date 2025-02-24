Как отметить первый день Масленицы: что можно делать, а что — нельзя?

По старинным русским традициям в этот день хозяйки начинают выпекать блины, которые символизируют солнце и тепло. Первый блин принято было отдавать нищим или ставить на подоконник в память об усопших. Эти обычаи сохранились до сих пор. Следующие блины подаются на стол с разнообразными начинками — от икры и мёда до сметаны и варенья.