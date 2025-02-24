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Posted 24 февраля, 09:17

Published 24 февраля, 09:17

Modified 24 февраля, 09:19

Updated 24 февраля, 09:19

На Масленицу традиционно устраивают праздничные гулянья

Как отметить первый день Масленицы: что можно делать, а что — нельзя?

24 февраля 2025, 09:17
Фото: 1MI. На Масленицу традиционно устраивают праздничные гулянья

Белгородцы встречают первый день Масленицы

Сюжет
Праздник
В первый день праздника следует встречать весну, печь блины и следовать древним традициям.

Масленица — это один из самых ярких и долгожданных праздников в русской традиции, символизирующий встречу весны и проводы зимы. В 2025 году Масленичная неделя начинается 24 февраля, и первый день этого праздника носит название «Встреча».

Какие существуют традиции и обычаи на первый день Масленицы?

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Первый день Масленицы: традиции

Первый день Масленицы посвящён встрече весны. В это время начинается удлинение светового дня, и морозы отступают.

По старинным русским традициям в этот день хозяйки начинают выпекать блины, которые символизируют солнце и тепло. Первый блин принято было отдавать нищим или ставить на подоконник в память об усопших. Эти обычаи сохранились до сих пор. Следующие блины подаются на стол с разнообразными начинками — от икры и мёда до сметаны и варенья.

В этот день начинали сооружать чучело Масленицы — соломенную куклу, которую сожгут в последний день праздника, прощаясь с зимой. Чучело символизировало уход зимы и наступление весны. В некоторых деревнях устраивались шествия с чучелом, катали его по улицам или возили на санях, создавая атмосферу веселья.

Также взрослые мужчины и молодёжь готовились к уличным гуляньям, строили снежные горки и качели, поливали их водой для гладкости льда и крутых спусков. Считалось, что чем быстрее человек скатится, тем больше удачи принесёт новый год.

Блины пекут уже на первый день Масленицы
Блины пекут уже на первый день Масленицы. Фото: 1MI
На сколько подорожали продукты для блинов в Белгородской области за год
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Блины на Масленицу: рецепты и начинки

Блины, конечно, остаются главным угощением Масленицы. В день Встречи хозяйки начинают не только печь их, но и готовить разнообразные начинки.

Традиционные блины на топлёном молоке получаются ажурными и мягкими. Их можно подать с мёдом, вареньем, сметаной, икрой, или творогом.

Для тех, кто следит за здоровьем или придерживается поста, в масленичную неделю также можно приготовить постные блины. Например, гречневые блины без яиц и молока, которые подаются с мёдом или фруктами. Для рецепта требуется гречневая мука, вода, мёд и растительное масло. Эти блины не только вкусные, но и полезные.

Кроме того, можно попробовать «боярские блины» с красной рыбой и сливочным сыром, которые станут настоящим украшением праздничного стола.

Белгородцы признались, что предпочитают мясную и творожную начинки. Меньшее количество горожан любят сгущёнку и икру в качестве топинга к блинам. Ещё меньше любят варенье и сметану.

За год в Белгородской области значительно подорожали продукты для приготовления блинов. В 2025 году стоимость порции блинов стала выше, чем в 2024 году, когда регион был лидером по самым низким ценам на ингредиенты для этого блюда.

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Что нельзя делать в первый день Масленицы?

Существуют строгие запреты по народным приметам. Так, в первый день Масленицы нельзя ссориться, злиться или проявлять жадность, чтобы избежать бед.

Не следовало отказывать в угощении, чтобы не вызвать бедность, а также запрещались шитьё, вязание и физический труд, чтобы не привлечь болезни. Давать деньги в долг было нежелательно, иначе можно было провести год в долгах.

Одиночество считалось плохим знаком, поэтому день следует отмечать в кругу семьи или друзей. Масленичная неделя не предусматривала венчаний, которые начинались только после Пасхи — на Красную горку.

Также нельзя было есть блины вилкой и ножом — только руками или ложкой, чтобы избежать ссор. Если первый блин был ровным и золотистым, это сулило достаток, а если комом — мелкие трудности. Считалось, что если съесть блин на перекрёстке дорог и загадать желание о любви, вскоре встретишь свою судьбу.

Нельзя давать деньги в долг и заниматься тяжёлым физическим трудом в первый день Масленицы.
Нельзя давать деньги в долг и заниматься тяжёлым физическим трудом в первый день Масленицы.. Фото: 1MI

Суть Масленицы в контексте православной традиции

Масленица имеет глубокий духовный смысл, особенно в контексте подготовки к Великому посту. В церковной традиции этот период называется Сырной неделей, когда верующие готовятся к посту, воздерживаясь от мясных продуктов, но с удовольствием употребляя молочные и рыбу. В этот день важно проявлять милосердие, прощать обиды и собираться в доме в мире и согласии.

Для православных верующих первый день Масленицы — это день примирения с близкими, когда следует посетить церковь, помолиться и попросить мира в доме. Это время для внутренней подготовки к Великому посту, когда особое внимание уделяется духовной жизни и очищению души.

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