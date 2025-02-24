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Posted 24 февраля, 12:29

Published 24 февраля, 12:29

Modified 24 февраля, 12:31

Updated 24 февраля, 12:31

Тимур Валеев

Из мэрии Белгорода уволился главный городской архитектор

24 февраля 2025, 12:29
Фото: bel.ru. Тимур Валеев
Сюжет
Новости Белгорода
Место главы управления архитектуры и градостроительства стало вакантно.

Тимур Валеев ушёл с поста главного архитектора Белгорода и руководителя управления архитектуры и градостроительства, сообщили в пресс-службе мэрии. Он перешёл на новое место работы, однако куда именно — пока что не раскрывается.

Валеев возглавил управление архитектуры и градостроительства в конце февраля 2023 года. Ранее он был заместителем руководителя ведомства. Валеев заменил Сергея Киселёва, который перешёл на работу в Ялту в ноябре 2022 года.

Напомним, что с 15 января 2024 года новым главным архитектором Белгородского района стал Антон Лупандин. Ранее он работал в Белгороде и Шебекинском округе.

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