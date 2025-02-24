Из мэрии Белгорода уволился главный городской архитектор

Posted 24 февраля, 12:29
Published 24 февраля, 12:29
Modified 24 февраля, 12:31
Updated 24 февраля, 12:31
Тимур Валеев ушёл с поста главного архитектора Белгорода и руководителя управления архитектуры и градостроительства, сообщили в пресс-службе мэрии. Он перешёл на новое место работы, однако куда именно — пока что не раскрывается.
Валеев возглавил управление архитектуры и градостроительства в конце февраля 2023 года. Ранее он был заместителем руководителя ведомства. Валеев заменил Сергея Киселёва, который перешёл на работу в Ялту в ноябре 2022 года.
Напомним, что с 15 января 2024 года новым главным архитектором Белгородского района стал Антон Лупандин. Ранее он работал в Белгороде и Шебекинском округе.