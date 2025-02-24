Гладков сообщил о начале ремонта Дома культуры в Ивнянском районе

В Сафоновке начался капитальный ремонт сельского Дома культуры. Здание, построенное в 1986 году, обновляют второй раз за всё время существования по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова (первый ремонт был 12 лет назад). На эти цели направили более 39 млн рублей.