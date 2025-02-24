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Posted 24 февраля, 10:46

Published 24 февраля, 10:46

Modified 24 февраля, 10:48

Updated 24 февраля, 10:48

Дом культуры

Гладков сообщил о начале ремонта Дома культуры в Ивнянском районе

24 февраля 2025, 10:46
Фото: 1MI. Дом культуры

В Сафоновском сельском Доме культуры начался капремонт

Сюжет
Строительство
Обновлённое здание с современными залами откроется для жителей к 1 сентября 2025 года.

В Сафоновке начался капитальный ремонт сельского Дома культуры. Здание, построенное в 1986 году, обновляют второй раз за всё время существования по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова (первый ремонт был 12 лет назад). На эти цели направили более 39 млн рублей.

Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций. В ходе ремонта заменят кровлю, фасад, инженерные сети, обновят внутреннюю отделку. В учреждении появятся современные танцевальный и зрительный залы. Также благоустроят прилегающую территорию: уложат тротуарную плитку, разобьют газоны, установят малые архитектурные формы. Завершить работы планируют к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор сообщал о старте капремонта взрослой поликлиники в Алексеевке. На модернизацию выделено около 100 млн рублей.

Гладков сообщил о начале капремонта взрослой поликлиники в Алексеевке
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#Анна Селищева#Город#Общество#Белгородская область#Строительство#Ивнянский район#Капремонт#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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