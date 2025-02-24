Гладков сообщил о начале ремонта Дома культуры в Ивнянском районе

Posted 24 февраля, 10:46
Published 24 февраля, 10:46
Modified 24 февраля, 10:48
Updated 24 февраля, 10:48
В Сафоновке начался капитальный ремонт сельского Дома культуры. Здание, построенное в 1986 году, обновляют второй раз за всё время существования по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова (первый ремонт был 12 лет назад). На эти цели направили более 39 млн рублей.
Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций. В ходе ремонта заменят кровлю, фасад, инженерные сети, обновят внутреннюю отделку. В учреждении появятся современные танцевальный и зрительный залы. Также благоустроят прилегающую территорию: уложат тротуарную плитку, разобьют газоны, установят малые архитектурные формы. Завершить работы планируют к 1 сентября 2025 года.
Ранее губернатор сообщал о старте капремонта взрослой поликлиники в Алексеевке. На модернизацию выделено около 100 млн рублей.