Гладков: Более 1000 предприятий Белгородчины получили 8,5 млрд рублей помощи

Posted 24 февраля, 07:55
Published 24 февраля, 07:55
Modified 24 февраля, 07:57
Updated 24 февраля, 07:57
С начала конфликта более тысячи пострадавших от атак ВСУ предприятий Белгородской области (промышленных и аграрных) получили 8,5 млрд рублей государственной помощи в виде грантов и льготных кредитов.
Губернатор отметил, что справиться с ситуацией без поддержки федерального центра было бы невозможно, и выразил признательность президенту Владимиру Путину за личное участие в решении проблем региона.
Кроме того, Вячеслав Гладков напомнил о создании свободной экономической зоны на территории Белгородской области, которая начала свою работу в октябре 2024 года. Для резидентов СЭЗ предусмотрены существенные преференции, включая налоговые льготы и упрощённые процедуры получения разрешений.
На данный момент в СЭЗ уже работают пять предприятий региона, которые планируют получить выручку в размере около 104 млрд рублей после реализации своих инвестпроектов. Ещё пять предприятий ожидают подтверждения участия в СЭЗ.
Губернатор выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям региональных властей и федерального правительства, а также поддержке бизнеса, регион сможет преодолеть все трудности и продолжить развиваться.
Напомним, всего за три года инвесторы вложили в регион более 600 млрд рублей.