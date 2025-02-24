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Posted 24 февраля, 07:55

Published 24 февраля, 07:55

Modified 24 февраля, 07:57

Updated 24 февраля, 07:57

Гладков: Более 1000 предприятий Белгородчины получили 8,5 млрд рублей помощи

Гладков: Более 1000 предприятий Белгородчины получили 8,5 млрд рублей помощи

24 февраля 2025, 07:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Специальная военная операция
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как Белгородская область помогает бизнесу, пострадавшему от СВО.

С начала конфликта более тысячи пострадавших от атак ВСУ предприятий Белгородской области (промышленных и аграрных) получили 8,5 млрд рублей государственной помощи в виде грантов и льготных кредитов.

Губернатор отметил, что справиться с ситуацией без поддержки федерального центра было бы невозможно, и выразил признательность президенту Владимиру Путину за личное участие в решении проблем региона.

Кроме того, Вячеслав Гладков напомнил о создании свободной экономической зоны на территории Белгородской области, которая начала свою работу в октябре 2024 года. Для резидентов СЭЗ предусмотрены существенные преференции, включая налоговые льготы и упрощённые процедуры получения разрешений.

На данный момент в СЭЗ уже работают пять предприятий региона, которые планируют получить выручку в размере около 104 млрд рублей после реализации своих инвестпроектов. Ещё пять предприятий ожидают подтверждения участия в СЭЗ.

Губернатор выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям региональных властей и федерального правительства, а также поддержке бизнеса, регион сможет преодолеть все трудности и продолжить развиваться.

Напомним, всего за три года инвесторы вложили в регион более 600 млрд рублей.

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