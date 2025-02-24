Гимн России на баяне: BelgorodMusicFest вернулся после двухлетнего перерыва

Журналисты Бел.Ру посетили первый день фестиваля. Публика встретила событие тепло, в прошлом году мероприятие решили отменить за несколько дней до начала, скорее всего, из-за неспокойной оперативной обстановки. Поэтому в этот раз зал благодарил артистов двойными овациями. Музыканты покорили зрителей своей чувственной игрой и виртуозным владением инструментами.