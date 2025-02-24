Гимн России на баяне: BelgorodMusicFest вернулся после двухлетнего перерыва

Posted 24 февраля, 12:18
Published 24 февраля, 12:18
Modified 24 февраля, 12:20
Updated 24 февраля, 12:20
В субботу, 22 февраля в Белгородской государственной филармонии открылся 13-й Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья».
Программа фестиваля рассчитана на два дня. Зрители уже успели насладиться сказочным джазом и музыкой советских композиторов в исполнении Александра Вершинина, Игоря Иванушкина, Вартана Бабаяна, Василия Мичкова, баяниста и композитора Айдара Салахова и Борислава Струлёва. В первом отделении также состоялась премьера «Сказочной Сюиты» на музыку Александра Вершинина — Баха — Шопена.
Журналисты Бел.Ру посетили первый день фестиваля. Публика встретила событие тепло, в прошлом году мероприятие решили отменить за несколько дней до начала, скорее всего, из-за неспокойной оперативной обстановки. Поэтому в этот раз зал благодарил артистов двойными овациями. Музыканты покорили зрителей своей чувственной игрой и виртуозным владением инструментами.
Во втором отделении, уже 1 марта, слушателей ждут встречи с контрабасистом Александром Муравьёвым, барабанщиком Ярославом Шевченко и камерным оркестром Mezzo Мusic. На сцене артисты Большого театра тенор Александр Мурашов и баритон Николай Землянских исполнят оперные арии и песни военных лет.