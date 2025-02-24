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Posted 24 февраля, 12:18

Published 24 февраля, 12:18

Modified 24 февраля, 12:20

Updated 24 февраля, 12:20

Фестиваль музыки BelgorodMusicFest всё-таки состоялся в 2025 году

Гимн России на баяне: BelgorodMusicFest вернулся после двухлетнего перерыва

24 февраля 2025, 12:18
Фото: Александр Герман. BelgorodMusicFest. Фестиваль музыки BelgorodMusicFest всё-таки состоялся в 2025 году

В Белгороде открылся 13-й Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest

Любители музыки боялись, что мероприятие, как и в прошлом году, отменят, но этого не случилось. Как прошёл первый день фестиваля?

В субботу, 22 февраля в Белгородской государственной филармонии открылся 13-й Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья».

Программа фестиваля рассчитана на два дня. Зрители уже успели насладиться сказочным джазом и музыкой советских композиторов в исполнении Александра Вершинина, Игоря Иванушкина, Вартана Бабаяна, Василия Мичкова, баяниста и композитора Айдара Салахова и Борислава Струлёва. В первом отделении также состоялась премьера «Сказочной Сюиты» на музыку Александра Вершинина — Баха — Шопена.

Видео: Валерия Колесникова. bel.ru. Выступление музыкантов на XIII BelgorodMusicFest 2025

Журналисты Бел.Ру посетили первый день фестиваля. Публика встретила событие тепло, в прошлом году мероприятие решили отменить за несколько дней до начала, скорее всего, из-за неспокойной оперативной обстановки. Поэтому в этот раз зал благодарил артистов двойными овациями. Музыканты покорили зрителей своей чувственной игрой и виртуозным владением инструментами.

Во втором отделении, уже 1 марта, слушателей ждут встречи с контрабасистом Александром Муравьёвым, барабанщиком Ярославом Шевченко и камерным оркестром Mezzo Мusic. На сцене артисты Большого театра тенор Александр Мурашов и баритон Николай Землянских исполнят оперные арии и песни военных лет.

Видео: Валерия Колесникова. bel.ru. Выступление музыкантов на XIII BelgorodMusicFest 2025
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