bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 10:20

Published 24 февраля, 10:20

Modified 24 февраля, 10:20

Updated 24 февраля, 10:20

Фото с места аварии

Двое детей и женщина едва не погибли в ДТП под Белгородом

24 февраля 2025, 10:20
Фото: пресс-служба УМВД Белгородской области. Фото с места аварии
Сюжет
Авария
Авария случилась из-за высокой скорости автомобиля: водитель потерял контроль, из-за чего транспорт съехал в кювет и перевернулся.

В дневное время 23 февраля в Корочанском районе Белгородской области произошло ДТП. По предварительной версии УМВД, 44-летний водитель Mitsubishi Carisma двигался с небезопасной скоростью, из-за чего не справился с управлением — в итоге авто съехало в кювет и перевернулось.

Внутри, помимо водителя, находились 30-летняя женщина, семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Все пассажиры получили травмы

Полицейские выясняют все детали произошедшего.

Добавим, что сегодня утром в Орловской области поезд № 81, следующий из Санкт-Петербурга в Белгород, столкнулся с легковушкой, которая выехала на ж/д пути. Вследствие ДТП водитель и пассажир авто погибли.

Авто попало под поезд Санкт-Петербург — Белгород: есть погибшие
Узнать подробнее
Читайте также:
Виновники смертельной аварии «скрылись» и какой приговор получил экс-мэр Белгорода?В Белгородской области ГАИ зафиксировала семь аварий с понедельника по пятницуНочью полицейский автомобиль влетел в частный дом белгородца: что известно?
#Александра Склярова#Белгородская область#Авария#Пострадавшие#Корочанский район#Белгород#Пострадавшие дети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика