Двое детей и женщина едва не погибли в ДТП под Белгородом

Posted 24 февраля, 10:20
Published 24 февраля, 10:20
Modified 24 февраля, 10:20
Updated 24 февраля, 10:20
В дневное время 23 февраля в Корочанском районе Белгородской области произошло ДТП. По предварительной версии УМВД, 44-летний водитель Mitsubishi Carisma двигался с небезопасной скоростью, из-за чего не справился с управлением — в итоге авто съехало в кювет и перевернулось.
Внутри, помимо водителя, находились 30-летняя женщина, семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Все пассажиры получили травмы
Полицейские выясняют все детали произошедшего.
Добавим, что сегодня утром в Орловской области поезд № 81, следующий из Санкт-Петербурга в Белгород, столкнулся с легковушкой, которая выехала на ж/д пути. Вследствие ДТП водитель и пассажир авто погибли.