Двое детей и женщина едва не погибли в ДТП под Белгородом

В дневное время 23 февраля в Корочанском районе Белгородской области произошло ДТП. По предварительной версии УМВД, 44-летний водитель Mitsubishi Carisma двигался с небезопасной скоростью, из-за чего не справился с управлением — в итоге авто съехало в кювет и перевернулось.