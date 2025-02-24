Белгородцы запечатлели на фото очень необычную и редкую птицу

Posted 24 февраля, 17:10
Published 24 февраля, 17:10
Modified 24 февраля, 17:10
Updated 24 февраля, 17:10
Белгородский фотограф Александр Лобынцев снял редкого белого воробья и поделился видео с этой необычной птицей. Белые воробьи — настоящая редкость в природе.
Биолог Павел Глазков объяснил, что это не альбинос, так как у птицы тёмные глаза, а у альбиносов они обычно красные. Белый окрас воробья — результат генетической мутации, а не утраты пигментации. Такие случаи крайне редки в природе.
Хотя воробей выглядит необычно, он чувствует себя хорошо среди сородичей, которые принимают его в свою стаю. Однако яркая белая окраска делает птицу уязвимой для хищников, таких как кошки, поэтому воробью предстоит быть осторожным.