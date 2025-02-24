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Posted 24 февраля, 17:10

Published 24 февраля, 17:10

Modified 24 февраля, 17:10

Updated 24 февраля, 17:10

Белый воробей

Белгородцы запечатлели на фото очень необычную и редкую птицу

24 февраля 2025, 17:10
Фото: Сергей Климов. KLIMPPC | PHOTO| BELGOROD. Белый воробей
Сюжет
Фотофакт
Фотографы заметили редкого белого воробья.

Белгородский фотограф Александр Лобынцев снял редкого белого воробья и поделился видео с этой необычной птицей. Белые воробьи — настоящая редкость в природе.

Белый воробей
Белый воробей. Фото: скриншот из видео «Мира Белогорья»

Биолог Павел Глазков объяснил, что это не альбинос, так как у птицы тёмные глаза, а у альбиносов они обычно красные. Белый окрас воробья — результат генетической мутации, а не утраты пигментации. Такие случаи крайне редки в природе.

Хотя воробей выглядит необычно, он чувствует себя хорошо среди сородичей, которые принимают его в свою стаю. Однако яркая белая окраска делает птицу уязвимой для хищников, таких как кошки, поэтому воробью предстоит быть осторожным.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Фотофакт#Птица#Новости Белгорода#Белгород#Белый воробей
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