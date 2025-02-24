Белгородцы несколько дней смогут лицезреть парад пяти планет: когда смотреть на небо?

Так, после вечерних сумерек на западе можно будет рассмотреть Венеру, на юге — Юпитер, а на юго-востоке — Марс. У самого горизонта прямо под Венерой разместятся Меркурий и Сатурн. Чтобы увидеть эти две планеты, специалисты рекомендуют выбрать место с открытым горизонтом.