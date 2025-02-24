bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 12:47

Published 24 февраля, 12:47

Modified 24 февраля, 12:47

Updated 24 февраля, 12:47

Белгородцев призывают посмотреть в вечернее небо

Белгородцы несколько дней смогут лицезреть парад пяти планет: когда смотреть на небо?

24 февраля 2025, 12:47
Фото: 1MI. Белгородцев призывают посмотреть в вечернее небо

Белгородцы смогут одновременно найти на небе пять планет

В февральском параде будут участвовать сразу пять планет. Две из них будут труднозаметными, но попытаться стоит.

На протяжении трёх ночей жители Белгородской области смогут наблюдать за парадом пяти планет. Красивое явление появится на небе с 23 по 26 февраля. Рассмотреть планеты можно будет без специальных приспособлений, отметили в группе ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».

Так, после вечерних сумерек на западе можно будет рассмотреть Венеру, на юге — Юпитер, а на юго-востоке — Марс. У самого горизонта прямо под Венерой разместятся Меркурий и Сатурн. Чтобы увидеть эти две планеты, специалисты рекомендуют выбрать место с открытым горизонтом.

Однако времени для наблюдения за редким явлением будет мало — всего 20 минут после захода Солнца. За это время нужно успеть найти две самые низкие планеты, расположенные у горизонта.

Сообщается, что самое удобное для наблюдений в Белгороде время — 18:30–18:50.

Парад планет: где и когда можно увидеть редкое астрономическое явление?
Узнать подробнее
Читайте также:
Парад планет — 2024: почему 28 августа стоит посмотреть на ночное небо?Учёный предлагает сильно загрязнить планету для её охлаждения. Насколько это опасно?Астрономы обнаружили новую планету, похожую на Нептун
#Александра Склярова#Космос#Белгород#Парад планет#Планеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика