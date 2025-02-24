Белгородцы несколько дней смогут лицезреть парад пяти планет: когда смотреть на небо?

Posted 24 февраля, 12:47
Published 24 февраля, 12:47
Modified 24 февраля, 12:47
Updated 24 февраля, 12:47
На протяжении трёх ночей жители Белгородской области смогут наблюдать за парадом пяти планет. Красивое явление появится на небе с 23 по 26 февраля. Рассмотреть планеты можно будет без специальных приспособлений, отметили в группе ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».
Так, после вечерних сумерек на западе можно будет рассмотреть Венеру, на юге — Юпитер, а на юго-востоке — Марс. У самого горизонта прямо под Венерой разместятся Меркурий и Сатурн. Чтобы увидеть эти две планеты, специалисты рекомендуют выбрать место с открытым горизонтом.
Однако времени для наблюдения за редким явлением будет мало — всего 20 минут после захода Солнца. За это время нужно успеть найти две самые низкие планеты, расположенные у горизонта.
Сообщается, что самое удобное для наблюдений в Белгороде время — 18:30–18:50.