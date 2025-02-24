bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 12:02

Published 24 февраля, 12:02

Modified 24 февраля, 12:02

Updated 24 февраля, 12:02

Выпекание блинов

Белгородцы могут установить рекорд России, выпекая блины онлайн

24 февраля 2025, 12:02
Фото: 1MI. Выпекание блинов

Благотворительный блинный запёк пройдёт в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
По итогам акции организаторы надеются собрать деньги для семей, пострадавших от обстрелов.

27 февраля фонд «Святое Белогорье против детского рака» проведёт благотворительный блинный запёк в новом формате. Участники со всей страны присоединятся к онлайн-трансляции, чтобы вместе испечь блины и установить Национальный рекорд России.

Чтобы стать частью рекорда, необходимо сделать пожертвование. После эфира все рекордсмены получат электронные сертификаты.

Белгородцы также смогут заказать блины с доставкой после завершения рекорда — с 13:00 до 17:00.

Все собранные средства направят на поддержку семей, пострадавших от обстрелов в Белгородской и Курской областях.

За год стоимость продуктов для блинов в Белгородской области выросла. В 2024 году порция из 20 блинчиков стоила 114 рублей, а в 2025-м — уже 133,6 или 170 рублей, в зависимости от молока.

Дороже всего белгородцам обойдутся яйца (около 57 рублей за две штуки), а литр ультрапастеризованного молока прибавил в цене больше всего — до 113,68 рубля.

Как отметить первый день Масленицы: что можно делать, а что — нельзя?
Узнать подробнее
Читайте также:
Камерно и отдалённо: какие развлечения предлагают белгородцам на МасленицуМасленица — 2025: какого числа начинается и какие есть традиции?Пройдут ли масленичные гулянья в Белгородской области?
#Анна Селищева#Общество#Россия#Новости Белгорода#Святое Белогорье против детского рака#Рекорд#Масленица#Белгород#Блины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика