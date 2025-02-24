Белгородцы могут установить рекорд России, выпекая блины онлайн

Posted 24 февраля, 12:02
Published 24 февраля, 12:02
Modified 24 февраля, 12:02
Updated 24 февраля, 12:02
27 февраля фонд «Святое Белогорье против детского рака» проведёт благотворительный блинный запёк в новом формате. Участники со всей страны присоединятся к онлайн-трансляции, чтобы вместе испечь блины и установить Национальный рекорд России.
Чтобы стать частью рекорда, необходимо сделать пожертвование. После эфира все рекордсмены получат электронные сертификаты.
Белгородцы также смогут заказать блины с доставкой после завершения рекорда — с 13:00 до 17:00.
Все собранные средства направят на поддержку семей, пострадавших от обстрелов в Белгородской и Курской областях.
За год стоимость продуктов для блинов в Белгородской области выросла. В 2024 году порция из 20 блинчиков стоила 114 рублей, а в 2025-м — уже 133,6 или 170 рублей, в зависимости от молока.
Дороже всего белгородцам обойдутся яйца (около 57 рублей за две штуки), а литр ультрапастеризованного молока прибавил в цене больше всего — до 113,68 рубля.