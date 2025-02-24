Белгородцам, которым полагалась выплата, но не пришла из-за ЧС, перечислят долг

Власти Белгородской области смогут выплатить средства, которые должны были перечислить в момент, когда ввели режим ЧС федерального характера и все выплаты увеличились. Напомним, что новый формат выплат из-за ранений и компенсаций из-за повреждения жилья начал действовать в августе 2024 года. Сумма выплат увеличилась из-за того, что финансы для этого начали выделять из федерального бюджета.