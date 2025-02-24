Белгородцам, которым полагалась выплата, но не пришла из-за ЧС, перечислят долг

Posted 24 февраля, 06:36
Published 24 февраля, 06:36
Modified 24 февраля, 06:38
Updated 24 февраля, 06:38
Власти Белгородской области смогут выплатить средства, которые должны были перечислить в момент, когда ввели режим ЧС федерального характера и все выплаты увеличились. Напомним, что новый формат выплат из-за ранений и компенсаций из-за повреждения жилья начал действовать в августе 2024 года. Сумма выплат увеличилась из-за того, что финансы для этого начали выделять из федерального бюджета.
Сегодня на оперативном совещании рассказали, что готовят нормы, по которым можно будет эти средства перечислить.
На данный момент из федерального транша на компенсации в 2025 году осталось ещё 200 млн рублей.
«Дополнительный выход нормативно-правового акта позволит нам выплатить деньги, которые остаются невыплаченными из-за смены форматов, которые были утверждены в рамках федерального ЧС на территории области», — пояснил Гладков.
Других подробностей о порядке выплат не сообщили.