bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 06:36

Published 24 февраля, 06:36

Modified 24 февраля, 06:38

Updated 24 февраля, 06:38

Белгородцев ждут новые выплаты на 200 млн рублей

Белгородцам, которым полагалась выплата, но не пришла из-за ЧС, перечислят долг

24 февраля 2025, 06:36
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцев ждут новые выплаты на 200 млн рублей

Сюжет
Выплаты
Власти готовят нормы для перечисления средств тем, кому они должны были прийти во время смены уровня режима ЧС.

Власти Белгородской области смогут выплатить средства, которые должны были перечислить в момент, когда ввели режим ЧС федерального характера и все выплаты увеличились. Напомним, что новый формат выплат из-за ранений и компенсаций из-за повреждения жилья начал действовать в августе 2024 года. Сумма выплат увеличилась из-за того, что финансы для этого начали выделять из федерального бюджета.

Сегодня на оперативном совещании рассказали, что готовят нормы, по которым можно будет эти средства перечислить.

На данный момент из федерального транша на компенсации в 2025 году осталось ещё 200 млн рублей.

«Дополнительный выход нормативно-правового акта позволит нам выплатить деньги, которые остаются невыплаченными из-за смены форматов, которые были утверждены в рамках федерального ЧС на территории области», — пояснил Гладков.

Других подробностей о порядке выплат не сообщили.

ЧС или КТО? Какие режимы до сих пор действуют в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители приграничья обеспокоены действующим режимом ЧСОбстрелы, режимы ЧС и КТО, мусорные войны: чем запомнится белгородцам 2024 год?Порядок выплат жителям белгородского приграничья за ранения изменился из-за ЧС
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Финансирование#Выплаты#Компенсации#Белгород#Режим ЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика