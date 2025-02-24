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Posted 24 февраля, 08:49

Published 24 февраля, 08:49

Modified 24 февраля, 08:51

Updated 24 февраля, 08:51

Авария с поездом произошла в Орловской области

Авто попало под поезд Санкт-Петербург — Белгород: есть погибшие

24 февраля 2025, 08:49
Фото: УМВД России по Орловской области. Авария с поездом произошла в Орловской области

Под Орлом два человека погибли в ДТП с поездом Санкт-Петербург — Белгород

Сюжет
ДТП
По предварительной версии, легковушка выехала на ж/д переезд прямо перед приближающимся поездом.

В Орловской области в районе девяти часов утра 24 февраля случилась авария с железнодорожным составом. По предварительной версии, легковушка выехала на железную дорогу прямо перед приближающимся поездом № 81, следующим из Северной столицы в Белгород.

Машинист транспорта использовал экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Вследствие удара погибли водитель и пассажир машины, сообщает «Орелtimes».

Издание со ссылкой на региональное УМВД уточняет, что пострадавшим автомобилем оказались «Жигули». По предварительным данным, машина выехала на красный свет. Погибли мужчина и женщина.

Из-за случившегося поезд начал отставать от своего расписания. На остальные железнодорожные составы смертельная авария никак не повлияла.

Смертельное ДТП с поездом Санкт-Петербург — Белгород в Орловской области
Смертельное ДТП с поездом Санкт-Петербург — Белгород в Орловской области
Смертельное ДТП с поездом Санкт-Петербург — Белгород в Орловской области. Фото: УМВД России по Орловской области

Напомним, что летом 2023 года в Алексеевском округе Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов. В тот раз из-за ЧП пришлось остановить движение поездов.

В результате ДТП на ж/д переезде в Прохоровском районе сошло с рельсов четыре вагона скорого поезда
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#Александра Склярова#ДТП#Происшествия#Поезд#Гибель#Санкт-петербург#Белгород#Орёл#Жигули
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