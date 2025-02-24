Авто попало под поезд Санкт-Петербург — Белгород: есть погибшие

Posted 24 февраля, 08:49
Published 24 февраля, 08:49
Modified 24 февраля, 08:51
Updated 24 февраля, 08:51
В Орловской области в районе девяти часов утра 24 февраля случилась авария с железнодорожным составом. По предварительной версии, легковушка выехала на железную дорогу прямо перед приближающимся поездом № 81, следующим из Северной столицы в Белгород.
Машинист транспорта использовал экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Вследствие удара погибли водитель и пассажир машины, сообщает «Орелtimes».
Издание со ссылкой на региональное УМВД уточняет, что пострадавшим автомобилем оказались «Жигули». По предварительным данным, машина выехала на красный свет. Погибли мужчина и женщина.
Из-за случившегося поезд начал отставать от своего расписания. На остальные железнодорожные составы смертельная авария никак не повлияла.
Напомним, что летом 2023 года в Алексеевском округе Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов. В тот раз из-за ЧП пришлось остановить движение поездов.