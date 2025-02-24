Аналитики рассчитали, сколько в среднем белгородец задолжал банку

Белгородская область заняла 18-е место в рейтинге российских регионов от РИА «Новости» по закредитованности населения. Так, в приграничном регионе среднее соотношение долга на одного человека по кредитам и годовой заработной платы составляет 51,6%. Расчёт производится на начало текущего года.