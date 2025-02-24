Аналитики рассчитали, сколько в среднем белгородец задолжал банку

Posted 24 февраля, 07:41
Published 24 февраля, 07:41
Modified 24 февраля, 07:43
Updated 24 февраля, 07:43
Белгородская область заняла 18-е место в рейтинге российских регионов от РИА «Новости» по закредитованности населения. Так, в приграничном регионе среднее соотношение долга на одного человека по кредитам и годовой заработной платы составляет 51,6%. Расчёт производится на начало текущего года.
При этом в среднем один белгородец должен банкам 346,2 тысячи рублей. За год эта сумма увеличилась на 12,7 тысячи рублей.
Курская область расположилась на 24-м месте с 53% соотношения долга и дохода. Задолженность курян чуть больше, чем у белгородцев, — 349 тысяч рублей. Выросла эта сумма на 10 тысяч.
Что касается остальных регионов Центрального Черноземья, то Липецкая область в рейтинге заняла 14-е место, Тамбовская — 35-е, а Воронежская — 36-е.
В лидерах перечня разместилась Ингушетия с 15,5% и Крым — с 30,4%. Москва находится на седьмом месте с 35,3%, а Северная столица идёт сразу за Белгородской областью с 51,8%.
В аутсайдерах Тыва и Калмыкия — там соотношения равняются 151,6% и 123,3% соответственно.