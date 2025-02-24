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Posted 24 февраля, 07:41

Published 24 февраля, 07:41

Modified 24 февраля, 07:43

Updated 24 февраля, 07:43

За год средняя сумма задолженности выросла

Аналитики рассчитали, сколько в среднем белгородец задолжал банку

24 февраля 2025, 07:41
Фото: 1MI. За год средняя сумма задолженности выросла

Белгородская область заняла 18-е место в рейтинге закредитованности населения

Сколько денег белгородцы должны банкам по кредитам и как изменилась ситуация за год?

Белгородская область заняла 18-е место в рейтинге российских регионов от РИА «Новости» по закредитованности населения. Так, в приграничном регионе среднее соотношение долга на одного человека по кредитам и годовой заработной платы составляет 51,6%. Расчёт производится на начало текущего года.

При этом в среднем один белгородец должен банкам 346,2 тысячи рублей. За год эта сумма увеличилась на 12,7 тысячи рублей.

Курская область расположилась на 24-м месте с 53% соотношения долга и дохода. Задолженность курян чуть больше, чем у белгородцев, — 349 тысяч рублей. Выросла эта сумма на 10 тысяч.

Что касается остальных регионов Центрального Черноземья, то Липецкая область в рейтинге заняла 14-е место, Тамбовская — 35-е, а Воронежская — 36-е.

В лидерах перечня разместилась Ингушетия с 15,5% и Крым — с 30,4%. Москва находится на седьмом месте с 35,3%, а Северная столица идёт сразу за Белгородской областью с 51,8%.

В аутсайдерах Тыва и Калмыкия — там соотношения равняются 151,6% и 123,3% соответственно.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Кредитование#Россия#Белгород#Закредитованность
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