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Posted 23 февраля, 07:42

Published 23 февраля, 07:42

Modified 23 февраля, 07:44

Updated 23 февраля, 07:44

Последствия атак на Белгородскую область

В предпраздничный день дроны атаковали Старый Оскол и Губкин в Белгородской области

23 февраля 2025, 07:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атак на Белгородскую область

ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов и свыше 50 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Под обстрелами и атаками беспилотников накануне были 10 муниципалитетов, но последствия есть не везде. Что сообщает оперштаб?

22 февраля ВСУ выпустили по Белгородской области 43 боеприпаса и 56 беспилотников. Есть разрушения, но не везде.

За сутки в регионе из-за атак повреждено в общей сложности четыре частных дома, шесть автомобилей, микроавтобус и линия электропередачи. Произошло это в Борисовском, Краснояружском и Волоконовском районах, а также в Валуйском и Грайворонском округах.

Атакам подверглись и неприграничные территории. Так, три беспилотника накануне сбили в Старооскольском горокруге, ещё по одному — в Губкинском горокруге и Чернянском районе. К счастью, последствий нет, сообщили в оперштабе.

Разрушений после вчерашних атак не выявили и в часто атакуемом приграничье: речь о Белгородском районе и Шебекинском округе.

Информации о пострадавших мирных жителях в сводке ЧП за минувшие сутки нет.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО
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