В предпраздничный день дроны атаковали Старый Оскол и Губкин в Белгородской области

Posted 23 февраля, 07:42
Published 23 февраля, 07:42
Modified 23 февраля, 07:44
Updated 23 февраля, 07:44
22 февраля ВСУ выпустили по Белгородской области 43 боеприпаса и 56 беспилотников. Есть разрушения, но не везде.
За сутки в регионе из-за атак повреждено в общей сложности четыре частных дома, шесть автомобилей, микроавтобус и линия электропередачи. Произошло это в Борисовском, Краснояружском и Волоконовском районах, а также в Валуйском и Грайворонском округах.
Атакам подверглись и неприграничные территории. Так, три беспилотника накануне сбили в Старооскольском горокруге, ещё по одному — в Губкинском горокруге и Чернянском районе. К счастью, последствий нет, сообщили в оперштабе.
Разрушений после вчерашних атак не выявили и в часто атакуемом приграничье: речь о Белгородском районе и Шебекинском округе.
Информации о пострадавших мирных жителях в сводке ЧП за минувшие сутки нет.