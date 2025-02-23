В предпраздничный день дроны атаковали Старый Оскол и Губкин в Белгородской области

За сутки в регионе из-за атак повреждено в общей сложности четыре частных дома, шесть автомобилей, микроавтобус и линия электропередачи. Произошло это в Борисовском, Краснояружском и Волоконовском районах, а также в Валуйском и Грайворонском округах.