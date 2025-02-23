С кашей и укрытиями: «Лыжня России» в Белгороде прошла на фоне ракетной опасности

Posted 23 февраля, 10:04
Published 23 февраля, 10:04
Modified 23 февраля, 15:14
Updated 23 февраля, 15:14
В Белгороде состоялся региональный этап «Лыжни России». Гонка прошла 22 февраля.
На старт участники должны были выйти в 12:00. Спустя час на всей территории региона ненадолго объявили ракетную опасность: однако, судя по количеству лыжников, сирена их не испугала.
На видео можно заметить множество укрытий, установленных на случай ракетной опасности. Примечательно, что их ранее «потеряли» жители микрорайона Новый. В этом же микрорайоне расположена трасса «Олимпия», на котором состоялась гонка.
Всего на старт накануне вышли более 2 тысяч участников, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Гонку организовали на нескольких дистанциях: 1,5 км, 5 км, 10 км.
Одним из участников лыжного забега стал серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский.
Добавим, что в Белгородской области не выходило документов об отмене режима ЧС. Вместе с тем в оперштабе ранее ответили, что это не является препятствием для отмены массовых мероприятий, но проводить их можно с учётом оперативной обстановки.