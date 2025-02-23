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Posted 23 февраля, 10:04

Published 23 февраля, 10:04

Modified 23 февраля, 15:14

Updated 23 февраля, 15:14

«Лыжня России» в Белгороде

С кашей и укрытиями: «Лыжня России» в Белгороде прошла на фоне ракетной опасности

23 февраля 2025, 10:04
Фото: кадр из видео Вячеслава Гладкова. «Лыжня России» в Белгороде

В Белгороде провели региональный этап «Лыжни России»

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Новости Белгорода
Гонка состоялась 22 февраля. На старт вышли более 2 тысяч человек, в том числе — призёр Олимпийских игр.

В Белгороде состоялся региональный этап «Лыжни России». Гонка прошла 22 февраля.

На старт участники должны были выйти в 12:00. Спустя час на всей территории региона ненадолго объявили ракетную опасность: однако, судя по количеству лыжников, сирена их не испугала.

На видео можно заметить множество укрытий, установленных на случай ракетной опасности. Примечательно, что их ранее «потеряли» жители микрорайона Новый. В этом же микрорайоне расположена трасса «Олимпия», на котором состоялась гонка.

«Лыжня России» в Белгороде
«Лыжня России» в Белгороде
«Лыжня России» в Белгороде
«Лыжня России» в Белгороде
«Лыжня России» в Белгороде
«Лыжня России» в Белгороде
«Лыжня России» в Белгороде
«Лыжня России» в Белгороде. Фото: «Белгород № 1»

Всего на старт накануне вышли более 2 тысяч участников, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Гонку организовали на нескольких дистанциях: 1,5 км, 5 км, 10 км.

Одним из участников лыжного забега стал серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский.

Добавим, что в Белгородской области не выходило документов об отмене режима ЧС. Вместе с тем в оперштабе ранее ответили, что это не является препятствием для отмены массовых мероприятий, но проводить их можно с учётом оперативной обстановки.

Видео: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. «Лыжня России» в Белгороде
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#Инна Рогова#Город#Видео#Новости Белгорода#Олимпия#Лыжня России#Белгород#Ракетная опасность
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