Про страхи и минуты радости: белгородцев зовут на необычную выставку «Укрытие»

«Мы собрали на площади выставочного зала истории сотрудников, посетителей, их страхи, надежды, минуты радости, артефакты событий. Мы говорим про укрытие, про личные истории и про надежду — всё это в выставочном зале Центра — наше высказывание о нашей действительности „Укрытие“», — так представили экспозицию сотрудники БГЦНТ.