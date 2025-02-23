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Posted 23 февраля, 14:24

Published 23 февраля, 14:24

Modified 23 февраля, 14:26

Updated 23 февраля, 14:26

Выставка «Укрытие» в Белгороде

Про страхи и минуты радости: белгородцев зовут на необычную выставку «Укрытие»

23 февраля 2025, 14:24
Фото: пресс-служба БГЦНТ. Выставка «Укрытие» в Белгороде

В Белгороде открыли выставку «Укрытие»

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Новости Белгорода
Экспозицию можно оценить в Центре народного творчества. О чём выставка и какова предыстория её создания?

В Центре народного творчества в Белгороде (БГЦНТ) заработала выставка «Укрытие» (0+). Как сообщает портал «Культурный регион», композиционно выставка разделена на две части — про быт столицы прифронтового региона и про мирную жизнь в городе.

По одну сторону — истории об обстановке на фоне обстрелов и ракетных опасностей. Их сопровождают работы кузница Романа Скрипченко: макеты военной техники, символические композиции. Творения мастера посвящены пострадавшим от обстрелов городам: не только Белгороду, но и Шебекино, Судже, Донецку.

Видео: Telegram-канал «БелГородские подробности». t.me/bel_podrobnosti. Выставка «Укрытие» в Белгороде

В другой части выставки гость по задумке должен погрузиться в мирную атмосферу. В этом в том числе помогают снимки природных ландшафтов Белгородской области.

В самом БГЦНТ напомнили, что здание центра дважды подверглось атакам ВСУ. Ранения получили 17 работников.

«Мы собрали на площади выставочного зала истории сотрудников, посетителей, их страхи, надежды, минуты радости, артефакты событий. Мы говорим про укрытие, про личные истории и про надежду — всё это в выставочном зале Центра — наше высказывание о нашей действительности „Укрытие“», — так представили экспозицию сотрудники БГЦНТ.

Выставка «Укрытие» в Белгороде
Выставка «Укрытие» в Белгороде
Выставка «Укрытие» в Белгороде
Выставка «Укрытие» в Белгороде
Выставка «Укрытие» в Белгороде. Фото: пресс-служба БГЦНТ
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