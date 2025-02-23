bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 13:31

Published 23 февраля, 13:31

Modified 23 февраля, 15:14

Updated 23 февраля, 15:14

Весеннего тепла пока ждать не стоит

Потепление переносится? Синоптики назвали новую дату, когда мороз уйдёт из Белгорода

23 февраля 2025, 13:31
Фото: 1MI. Весеннего тепла пока ждать не стоит

Понедельник встретит белгородцев снегом и морозом

Сюжет
Новости Белгорода
Снег в регионе ожидается ближайшей ночью. А сколько ещё продержится крепкий мороз?

Погода в Белгородской области

В ночь на понедельник, 24 февраля, в Белгородской области температура опустится до -15…-10 °С. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В отдельных районах возможен снег.

Днём в регионе установится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Столбик термометра покажет -8…-3 °С. Ветер усилится до 7-12 м/с, сообщили в областном МЧС.

Синоптики обнадёжили белгородцев прогнозом на март, но есть нюанс
Узнать подробнее

Погода в Белгороде

Ближайшей ночью в городе похолодает до -10 °С. Днём в понедельник будет облачно. Снега ожидать не стоит. В светлое время суток столбик термометра остановится на отметке -5 °С.

Мороз в Белгороде продержится как минимум до наступления календарной весны — к такому выводу пришли синоптики Гидрометцентра. В субботу, 1 марта, днём потеплеет до +1 °С.

Однако ночи в городе будут всё ещё холодными. Вплоть до пятницы столбик термометра будет опускаться до -10 °С и ниже. Холоднее всего днём может быть во вторник, 25 февраля, когда температура составит -6 °С.

При этом осадков в Белгороде на следующей неделе не ожидается.

Прогноз погоды в Белгороде на ближайшую неделю
Прогноз погоды в Белгороде на ближайшую неделю. Фото: Гидрометцентр
«Плохо», «удовлетворительно»: как оценили уборку снега в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Дороги почистили, а машины — забрызгали: белгородцы — о сомнительной уборке снегаКак поделили город: кто и за сколько чистит снег в Белгороде?«Одиноко на ветке перчатка висела»: утро 4 февраля встретило белгородцев снегом
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Снег#Новости Белгорода#Мороз#Белгород#Потепление#Аномальный холод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика