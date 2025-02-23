Потепление переносится? Синоптики назвали новую дату, когда мороз уйдёт из Белгорода

Posted 23 февраля, 13:31
Published 23 февраля, 13:31
Modified 23 февраля, 15:14
Updated 23 февраля, 15:14
В ночь на понедельник, 24 февраля, в Белгородской области температура опустится до -15…-10 °С. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В отдельных районах возможен снег.
Днём в регионе установится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Столбик термометра покажет -8…-3 °С. Ветер усилится до 7-12 м/с, сообщили в областном МЧС.
Ближайшей ночью в городе похолодает до -10 °С. Днём в понедельник будет облачно. Снега ожидать не стоит. В светлое время суток столбик термометра остановится на отметке -5 °С.
Мороз в Белгороде продержится как минимум до наступления календарной весны — к такому выводу пришли синоптики Гидрометцентра. В субботу, 1 марта, днём потеплеет до +1 °С.
Однако ночи в городе будут всё ещё холодными. Вплоть до пятницы столбик термометра будет опускаться до -10 °С и ниже. Холоднее всего днём может быть во вторник, 25 февраля, когда температура составит -6 °С.
При этом осадков в Белгороде на следующей неделе не ожидается.