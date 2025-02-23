bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 08:18

Published 23 февраля, 08:18

Modified 23 февраля, 08:20

Updated 23 февраля, 08:20

Мальчики 23 февраля в регионе рождаются чаще

Названы популярные имена, которые белгородцы дают родившимся 23 февраля детям

23 февраля 2025, 08:18
Фото: 1MI. Мальчики 23 февраля в регионе рождаются чаще

В День защитника Отечества за три года в Белгородской области родилось 50 детей

А кто рождается чаще в праздничный день — мальчики или девочки? Ответили в региональном ЗАГСе.

В Белгородской области подсчитали число детей, родившихся 23 февраля. Статистику работники ЗАГСа изучили за три года: 2022, 2023 и 2024. Как оказалось, в праздничную дату за отчётный период родилось 50 детей.

В 2022 году 23 февраля появились на свет 13 девочек и столько же мальчиков. Популярными именами в этот период были Михаил, Тимофей и Василиса.

В 2023-м на свет появились девять мальчиков и семь девочек. Им чаще давали имена Александр, Роман, Полина и Мария.

В минувшем году в День защитника Отечества в Белгородской области родилось пять мальчиков и три девочки. Популярными именами для мальчиков тогда были Дмитрий, Богдан и — вновь — Роман. А среди женских имён совпадение было по Василисе. Также в список попала Алиса.

Необычных имён в этом праздничном перечне нет. Тем не менее белгородцы в выборе имён для новорождённых всё же умеют удивлять. Например, в регионе с начала года родилось сразу три Добрыни Никитича. А в Белгороде недавно впервые зарегистрировали младенца с именем Акамас.

Что же касается популярных имён, то по мужским предпочтения белгородцев и россиян в целом совпадают: в 2025 году в лидерах всё ещё остаётся имя Михаил. А вот по женским в регионе наравне лидируют Варвара и София, а в РФ — только София.

Подарок при рождении ребёнка в Белгородской области: что входит в набор, как получить
Узнать подробнее
Читайте также:
Имя Михаил остаётся самым популярным в РФ и среди белгородцев, а что с девочками?Три новорождённых белгородца в январе получили имя в честь русского богатыряКак назвать ребёнка: какие имена чаще и реже всего давали новорождённым белгородкам?
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#23 февраля#День защитника Отечества#Имена#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика