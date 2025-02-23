Названы популярные имена, которые белгородцы дают родившимся 23 февраля детям

Posted 23 февраля, 08:18
Published 23 февраля, 08:18
Modified 23 февраля, 08:20
Updated 23 февраля, 08:20
В Белгородской области подсчитали число детей, родившихся 23 февраля. Статистику работники ЗАГСа изучили за три года: 2022, 2023 и 2024. Как оказалось, в праздничную дату за отчётный период родилось 50 детей.
В 2022 году 23 февраля появились на свет 13 девочек и столько же мальчиков. Популярными именами в этот период были Михаил, Тимофей и Василиса.
В 2023-м на свет появились девять мальчиков и семь девочек. Им чаще давали имена Александр, Роман, Полина и Мария.
В минувшем году в День защитника Отечества в Белгородской области родилось пять мальчиков и три девочки. Популярными именами для мальчиков тогда были Дмитрий, Богдан и — вновь — Роман. А среди женских имён совпадение было по Василисе. Также в список попала Алиса.
Необычных имён в этом праздничном перечне нет. Тем не менее белгородцы в выборе имён для новорождённых всё же умеют удивлять. Например, в регионе с начала года родилось сразу три Добрыни Никитича. А в Белгороде недавно впервые зарегистрировали младенца с именем Акамас.
Что же касается популярных имён, то по мужским предпочтения белгородцев и россиян в целом совпадают: в 2025 году в лидерах всё ещё остаётся имя Михаил. А вот по женским в регионе наравне лидируют Варвара и София, а в РФ — только София.