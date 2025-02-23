bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 06:44

Published 23 февраля, 06:44

Modified 23 февраля, 08:45

Updated 23 февраля, 08:45

Не все мужчины получают в подарок то, чего хотят

Хотят деньги, а получают «ерунду»? Белгородцы — о подарках в честь 23 февраля

23 февраля 2025, 06:44
Фото: Изображение Midjourney. Не все мужчины получают в подарок то, чего хотят

Белгородцы рассказали, что хотят и что им дарят 23 февраля

Сюжет
Праздник
23 февраля отмечается День защитника Отечества. Какие подарки обычно получают белгородцы и чего мужчины хотят на самом деле?

В День защитника Отечества, как и в любой другой праздник, принято вручать подарки. Однако не всегда ожидания от презентов совпадают с реальностью.

Что дарят мужчинам?

Мужчины из Белгорода поделились в ходе опроса от сервиса SuperJob, что им обычно дарят 23 февраля. Как оказалось, 22% опрошенных в этот день вообще остаются без подарков. 19% респондентов заявили, что им обычно дарят одежду, в том числе носки и бельё.

Вторым по популярности (13%) подарком оказались парфюм и средства по уходу. 8% опрошенных белгородцев вообще получают в праздничный день не материальный подарок, а «проявление любви, заботы и внимания». Некоторым белгородцам (5%) дарят деньги, а другим (5%) — «всякую ерунду».

Среди других подарков прозвучали бритвенные принадлежности, спиртное, инструменты для ремонта и строительства, съедобный презент.

Не доверяют близким? Некоторые белгородцы сами радуют себя подарком на 23 февраля
Узнать подробнее

А чего на самом деле хотят мужчины?

Некоторые позиции со списком выше всё же совпадают. Например, 15% опрошенных белгородцев хотят в подарок деньги, ещё 12% — инструменты. Также в топ-3 желанных презентов попали путешествия (10%).

Что ещё хотят получить в подарок мужчины? Среди ответов прозвучали гаджеты, товары для спорта и отдыха, аксессуары для машины, книги, сертификаты на прохождение курсов, часы и бытовая техника, билеты на концерты или выставки, подарочные сертификаты, подписки на электронные сервисы.

И справедливости ради стоит отметить, что по 3% опрошенных белгородцев заявили, что действительно не против получить в подарок 23 февраля одежду или обувь, парфюм или средства по уходу.

Ранее некоторые жители Белгорода признались, что могут и сами себе вручить подарки. В среднем же на подарок мужчинам горожане тратят 4,1 тыс. рублей. Если по каким-то причинам вы не успели определиться с подарком, то в этом, возможно, поможет наш материал.

Добавим также, что в этом году дополнительного выходного в честь праздника не будет, поэтому понедельник пройдёт в стандартном рабочем режиме.

Что подарить на 23 февраля: идеи подарков на любой вкус и бюджет
Узнать подробнее
А как вы выбираете подарки для близких?
Проголосовало: 2 чел.
Читайте также:
А как же праздник? В этом году День защитника Отечества не подарит ещё один выходнойЧто подарить на 23 февраля: идеи подарков на любой вкус и бюджетЧто подарить начальнику на 23 февраля?
#Инна Рогова#Опросы#Общество#Подарки#Праздник#Новости Белгорода#23 февраля#День защитника Отечества#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика