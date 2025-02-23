Хотят деньги, а получают «ерунду»? Белгородцы — о подарках в честь 23 февраля

Posted 23 февраля, 06:44
Published 23 февраля, 06:44
Modified 23 февраля, 08:45
Updated 23 февраля, 08:45
В День защитника Отечества, как и в любой другой праздник, принято вручать подарки. Однако не всегда ожидания от презентов совпадают с реальностью.
Мужчины из Белгорода поделились в ходе опроса от сервиса SuperJob, что им обычно дарят 23 февраля. Как оказалось, 22% опрошенных в этот день вообще остаются без подарков. 19% респондентов заявили, что им обычно дарят одежду, в том числе носки и бельё.
Вторым по популярности (13%) подарком оказались парфюм и средства по уходу. 8% опрошенных белгородцев вообще получают в праздничный день не материальный подарок, а «проявление любви, заботы и внимания». Некоторым белгородцам (5%) дарят деньги, а другим (5%) — «всякую ерунду».
Среди других подарков прозвучали бритвенные принадлежности, спиртное, инструменты для ремонта и строительства, съедобный презент.
Некоторые позиции со списком выше всё же совпадают. Например, 15% опрошенных белгородцев хотят в подарок деньги, ещё 12% — инструменты. Также в топ-3 желанных презентов попали путешествия (10%).
Что ещё хотят получить в подарок мужчины? Среди ответов прозвучали гаджеты, товары для спорта и отдыха, аксессуары для машины, книги, сертификаты на прохождение курсов, часы и бытовая техника, билеты на концерты или выставки, подарочные сертификаты, подписки на электронные сервисы.
И справедливости ради стоит отметить, что по 3% опрошенных белгородцев заявили, что действительно не против получить в подарок 23 февраля одежду или обувь, парфюм или средства по уходу.
Ранее некоторые жители Белгорода признались, что могут и сами себе вручить подарки. В среднем же на подарок мужчинам горожане тратят 4,1 тыс. рублей. Если по каким-то причинам вы не успели определиться с подарком, то в этом, возможно, поможет наш материал.
Добавим также, что в этом году дополнительного выходного в честь праздника не будет, поэтому понедельник пройдёт в стандартном рабочем режиме.