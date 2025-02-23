Хотят деньги, а получают «ерунду»? Белгородцы — о подарках в честь 23 февраля

Мужчины из Белгорода поделились в ходе опроса от сервиса SuperJob, что им обычно дарят 23 февраля. Как оказалось, 22% опрошенных в этот день вообще остаются без подарков. 19% респондентов заявили, что им обычно дарят одежду, в том числе носки и бельё.