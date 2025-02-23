Два белгородских села остались без света после атак БПЛА

В Шебекинском и Белгородском районах FPV-дроны повредили кровли двух домов, а в Грайворонском округе удар пришёлся по гаражу. В Борисовском районе дрон взорвался рядом с автомобилями, но серьёзных разрушений не было. По словам губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.