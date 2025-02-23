Два белгородских села остались без света после атак БПЛА

Posted 23 февраля, 17:26
Published 23 февраля, 17:26
Modified 23 февраля, 17:47
Updated 23 февраля, 17:47
В селе Берёзовка Борисовского района беспилотники повредили автомобиль и линию электропередачи. Из-за этого на 9 улицах временно отключили электричество.
В селе Рождественка Грайворонского округа дрон также повредил ЛЭП, оставив жителей без света.
Аварийные службы уточняют последствия и продолжат восстановительные работы днём. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает губернатор.
Сегодня ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, нанеся удары по жилым домам, гаражу и автомобилям. В Волоконовском районе в Коновалово после удара дрона загорелся частный дом, но пожар удалось потушить.
В Шебекинском и Белгородском районах FPV-дроны повредили кровли двух домов, а в Грайворонском округе удар пришёлся по гаражу. В Борисовском районе дрон взорвался рядом с автомобилями, но серьёзных разрушений не было. По словам губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область, выпустив 43 боеприпаса и 56 дронов. Под ударом оказались 10 муниципалитетов, но разрушения зафиксировали не везде.