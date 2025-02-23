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Posted 23 февраля, 17:26

Published 23 февраля, 17:26

Modified 23 февраля, 17:47

Updated 23 февраля, 17:47

Обстрел

Два белгородских села остались без света после атак БПЛА

23 февраля 2025, 17:26
Фото: 1MI. Обстрел
Сюжет
Приграничье
Речь идёт о сёлах в Борисовском и Грайворонском муниципалитетах.

В селе Берёзовка Борисовского района беспилотники повредили автомобиль и линию электропередачи. Из-за этого на 9 улицах временно отключили электричество.

В селе Рождественка Грайворонского округа дрон также повредил ЛЭП, оставив жителей без света.

Аварийные службы уточняют последствия и продолжат восстановительные работы днём. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает губернатор.

Сегодня ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, нанеся удары по жилым домам, гаражу и автомобилям. В Волоконовском районе в Коновалово после удара дрона загорелся частный дом, но пожар удалось потушить.

В Шебекинском и Белгородском районах FPV-дроны повредили кровли двух домов, а в Грайворонском округе удар пришёлся по гаражу. В Борисовском районе дрон взорвался рядом с автомобилями, но серьёзных разрушений не было. По словам губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область, выпустив 43 боеприпаса и 56 дронов. Под ударом оказались 10 муниципалитетов, но разрушения зафиксировали не везде.

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#Анна Селищева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Грайворонский горокруг#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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