Дом в Белгородской области вспыхнул после атаки дрона ВСУ. Есть и другие разрушения

Posted 23 февраля, 13:06
Published 23 февраля, 13:06
Modified 23 февраля, 13:07
Updated 23 февраля, 13:07
Частный дом загорелся в Белгородской области после того, как на него сбросили взрывное устройство с беспилотника. Происшествие случилось в Коновалово Волоконовского района. Огонь уже удалось потушить.
В том же районе Тишанка попала под обстрел. Удар на себя приняли два частных дома, а также постройки во дворах.
Ещё по одному дому попали под удар в шебекинской Новой Таволжанке и Малиновке Белгородского района. В обоих случаях были атаки FPV-дронов. В результате в домах повреждены кровли.
В Мощёном в Грайворонском округе беспилотник ударил по гаражу во дворе частного дома. А в борисовской Берёзовке дрон взорвался рядом с двумя припаркованными машинами — повреждён только транспорт.
Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что 22 февраля ВСУ атаковали Белгородскую область 43 боеприпасами и 56 беспилотниками. При этом под удар попали в том числе неприграничные Губкинский и Старооскольский городские округа.
Из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе ранее вводили несколько особых режимов. О том, актуальны ли они на сегодняшний день, рассказали в оперштабе.