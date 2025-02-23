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Posted 23 февраля, 13:06

Published 23 февраля, 13:06

Modified 23 февраля, 13:07

Updated 23 февраля, 13:07

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Дом в Белгородской области вспыхнул после атаки дрона ВСУ. Есть и другие разрушения

Обновлено 23 февраля 2025, 13:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Под удар попали частные дома и гараж, автомобили. Где произошли очередные атаки?

Частный дом загорелся в Белгородской области после того, как на него сбросили взрывное устройство с беспилотника. Происшествие случилось в Коновалово Волоконовского района. Огонь уже удалось потушить.

В том же районе Тишанка попала под обстрел. Удар на себя приняли два частных дома, а также постройки во дворах.

Ещё по одному дому попали под удар в шебекинской Новой Таволжанке и Малиновке Белгородского района. В обоих случаях были атаки FPV-дронов. В результате в домах повреждены кровли.

В Мощёном в Грайворонском округе беспилотник ударил по гаражу во дворе частного дома. А в борисовской Берёзовке дрон взорвался рядом с двумя припаркованными машинами — повреждён только транспорт.

Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что 22 февраля ВСУ атаковали Белгородскую область 43 боеприпасами и 56 беспилотниками. При этом под удар попали в том числе неприграничные Губкинский и Старооскольский городские округа.

Из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе ранее вводили несколько особых режимов. О том, актуальны ли они на сегодняшний день, рассказали в оперштабе.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
В предпраздничный день дроны атаковали Старый Оскол и Губкин в Белгородской области
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