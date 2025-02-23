Что хотели в подарок 23 февраля белгородские мужчины и остался ли режим ЧС?

Posted 23 февраля, 15:30
Published 23 февраля, 15:30
Modified 23 февраля, 15:30
Updated 23 февраля, 15:30
Тихого праздничного воскресенья в белгородском приграничье не получилось. Обстрелам и атакам БПЛА подверглись как минимум шесть населённых пунктов. Повреждено несколько частных домов, в одном из них случился пожар после того, как на него сбросили взрывное устройство. Также под удар попали машины и гараж.
Полную статистику атак за сегодняшний день можно будет узнать только в завтрашней сводке оперштаба.
Добавим, что предпраздничный день, 22 февраля, тоже не был спокойным. В регионе несколько раз объявляли ракетную опасность, а атакам БПЛА подверглись неприграничные Старооскольский и Губкинский горокруга. Впрочем, частый вой сирены не помешал провести в Белгороде «Лыжню России».
В Белгородской области с 2022 года на фоне постоянных угроз не раз вводили особые режимы. А какие из них действуют до сих пор?
Как минимум, всё ещё актуальны режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального и федерального уровней, а также «жёлтый» уровень террористической опасности. Первые ввели летом 2024 года, а второй не раз продлевали с 2022-го, пока не сделали его бессрочным.
При этом о режиме контртеррористической операции (КТО) в оперштабе не упомянули. Хотя и официальных сообщений о его отмене тоже не было.
Мужчины в Белгороде рассказали, что больше всего хотят получить в подарок 23 февраля. В топ-3 попали деньги, инструменты для строительства или ремонта, а также путешествие.
В реальности же список самых популярных подарков выглядит так: одежда (в том числе носки и бельё), парфюм и средства по уходу, проявление заботы и внимания.
По некоторым позициям списки желаемого и реальных подарков всё же совпадают. Вместе с тем 22% опрошенных заявили, что вообще остаются без презента в День защитника Отечества.