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Posted 23 февраля, 15:30

Published 23 февраля, 15:30

Modified 23 февраля, 15:30

Updated 23 февраля, 15:30

23 февраля — время вручать подарки мужчинам

Что хотели в подарок 23 февраля белгородские мужчины и остался ли режим ЧС?

23 февраля 2025, 15:30
Фото: freepik. 23 февраля — время вручать подарки мужчинам
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Режим ЧС
Праздник в регионе не прошёл без последствий: в регионе выявлено несколько разрушений после атак ВСУ. Что ещё обсуждали в День защитника Отечества?

Обстрелы в праздничный день

Тихого праздничного воскресенья в белгородском приграничье не получилось. Обстрелам и атакам БПЛА подверглись как минимум шесть населённых пунктов. Повреждено несколько частных домов, в одном из них случился пожар после того, как на него сбросили взрывное устройство. Также под удар попали машины и гараж.

Полную статистику атак за сегодняшний день можно будет узнать только в завтрашней сводке оперштаба.

Добавим, что предпраздничный день, 22 февраля, тоже не был спокойным. В регионе несколько раз объявляли ракетную опасность, а атакам БПЛА подверглись неприграничные Старооскольский и Губкинский горокруга. Впрочем, частый вой сирены не помешал провести в Белгороде «Лыжню России».

Дом в Белгородской области вспыхнул после атаки дрона ВСУ. Есть и другие разрушения
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Режим ЧС никто не отменял

В Белгородской области с 2022 года на фоне постоянных угроз не раз вводили особые режимы. А какие из них действуют до сих пор?

Как минимум, всё ещё актуальны режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального и федерального уровней, а также «жёлтый» уровень террористической опасности. Первые ввели летом 2024 года, а второй не раз продлевали с 2022-го, пока не сделали его бессрочным.

При этом о режиме контртеррористической операции (КТО) в оперштабе не упомянули. Хотя и официальных сообщений о его отмене тоже не было.

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Хотят деньги, а получают носки?

Мужчины в Белгороде рассказали, что больше всего хотят получить в подарок 23 февраля. В топ-3 попали деньги, инструменты для строительства или ремонта, а также путешествие.

В реальности же список самых популярных подарков выглядит так: одежда (в том числе носки и бельё), парфюм и средства по уходу, проявление заботы и внимания.

По некоторым позициям списки желаемого и реальных подарков всё же совпадают. Вместе с тем 22% опрошенных заявили, что вообще остаются без презента в День защитника Отечества.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Подарки#23 февраля#День защитника Отечества#Белгород#Режим ЧС#Итоги дня#Атака ВСУ
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