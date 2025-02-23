Что хотели в подарок 23 февраля белгородские мужчины и остался ли режим ЧС?

Тихого праздничного воскресенья в белгородском приграничье не получилось. Обстрелам и атакам БПЛА подверглись как минимум шесть населённых пунктов. Повреждено несколько частных домов, в одном из них случился пожар после того, как на него сбросили взрывное устройство. Также под удар попали машины и гараж.