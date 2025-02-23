ЧС или КТО? Какие режимы до сих пор действуют в Белгородской области

В оперштабе напомнили об особых режимах в Белгородской области

Режим ЧС Высокий («жёлтый») уровень террористической опасности А что с режимом КТО?

Летом минувшего года режим чрезвычайной ситуации распространили на всю территорию региона. Актуален ли он сейчас и какие ещё режимы до сих пор действуют?