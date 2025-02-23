ЧС или КТО? Какие режимы до сих пор действуют в Белгородской области

Posted 23 февраля, 11:53
Published 23 февраля, 11:53
Modified 23 февраля, 11:55
Updated 23 февраля, 11:55
Белгородцы интересуются: действуют ли в регионе объявленные ранее особые режимы? В оперштабе подтвердили, что они всё ещё актуальны.
Правда, речь в ответе идёт только о региональном и федеральном режимах ЧС, а также о «жёлтом» уровне террористической опасности. С ответом можно ознакомиться на скриншоте ниже.
Когда были введены особые режимы и что они означают?
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) изначально распространялся на 15 населённых пунктов в белгородском приграничье. Однако 14 августа 2024 года его распространили на весь регион, а уже на следующий день повысили до федерального уровня.
Особенности режима ЧС регулируются федеральным законом. О том, как особый режим влияет на выплаты, Бел.Ру сообщало в этом материале.
Впервые высокий (или «жёлтый») уровень террористической опасности в Белгородской области ввели ещё в апреле 2022 года. С тех пор его не раз продлевали.
Однако 31 января 2023 года президент Владимир Путин своим указом разрешил сделать режим бессрочным, то есть не продлевать его каждый раз до окончательной отмены. Такой возможностью воспользовались и в Белгородской области.
Добавим, что на фоне этого режима в регионе запрещена продажа и использование пиротехники. Ограничение не распространялось на «холодные огни», хлопушки и бенгальские свечи.
За нарушение грозит штраф или административный арест. Впрочем, белгородцев это зачастую не пугает.
10 августа 2024 года стало известно, что в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Ранее его вводили в 2023 году, но ненадолго.
С августа не было заявлений об отмене режима КТО в Белгородской области. Однако в ответе оперштаба о нём почему-то ничего не говорится.
При этом 20 января 2025 года, комментируя идею о размещении именных надписей на домах фронтовиков, губернатор Вячеслав Гладков упомянул о действующем режиме КТО.