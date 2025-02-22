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Posted 22 февраля, 08:13

Published 22 февраля, 08:13

Modified 22 февраля, 08:15

Updated 22 февраля, 08:15

Последствия атаки ВСУ

За сутки по Белгородской области выпустили более 20 снарядов и 51 БПЛА, есть раненый

22 февраля 2025, 08:13
Фото: 1MI. Последствия атаки ВСУ

При обстреле Белгородской области мирный житель получил баротравму

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Новости Белгорода
В результате атак беспилотников и атака боеприпасами в Белгородской области ранен мужчина, за сутки пострадали несколько домов и разрушены объекты инфраструктуры.

Согласно утренней сводке обстрелов за прошедшие сутки, имеется пострадавший. В общей сложности по Белгородской области выпустили 51 беспилотник и более 20 боеприпасов.

Село Черемошное под Белгородом атаковали три БПЛА. Один из них сбили силы ПВО. Два оставшихся дрона стали причиной полного уничтожения автомобиля, ещё одно транспортное средство пострадало меньше.

В Борисовском районе при атаке дронов пострадало ИЖС и дворовая постройка. Повреждения зафиксированы в селе Зозули и хуторе Климовое.

Последствия атаки беспилотников также зафиксированы в Валуйском округе. Детонации дронов произошли в Уразово, Долгом, Соболевке, Старом Хуторе, Нижних Мельницах и Пригородных Тополях. ВСУ нанесли удар с помощью 11 дронов, из которых семь были уничтожены. Пострадали объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, а также грузовой транспорт.

В Волоконовском районе по сёлам Коновалово и Тишанка нанесли удар шестью боеснарядами и дроном, после детонации которых повреждены оказались два частных дома, газовая труба и автомобиль.

В Грайворонском МО Безымено, Глотово, Новостроевка-Первая и Сподарюшино были атакованы четырьмя боеприпасами и тремя БПЛА. Один сбит. В селе Новостроевка-Первая ночью из-за дрона повреждены частный дом, строение и автомобиль.

В Краснояружском районе на Прилесье, Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка выпущено два боеприпаса и зафиксированы атаки шести дронов, один из которых был уничтожен. Один человек пострадал от удара дрона в Репяховке. С баротравмой его госпитализирован в горбольницу №2. На территории сельхозпредприятия повреждены складское помещение и легковое авто.

В Шебекинском округе под огнём оказались Шебекино, Шамино, Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Середа. При атаке на них ВСУ использовали как минимум 18 мин и 25 дронов. три из них сбить не удалось. Также ночью в селе Муром из-за сброса взрывного устройства с беспилотника пострадала внешняя постройка ИЖС.

За прошедшую неделю ранения получили ещё несколько белгородцев. Один мирный житель получил ранения при атаке дрона в Двулучном Валуйского округа, о чём стало известно в понедельник. В населённом пункте до этого погибли четверо человек. Также из-за атаки дрона.

Второй пострадавший появился после атаки дрона на Октябрьский, 19 февраля. Беспилотник атаковал автомобиль белгородца. Немного позже в больницу обратился ещё один мужчина, пострадавший в данном инциденте.

В тот же день, но уже вечером, БПЛА ВСУ атаковал автобус с мирными жителями. Ранения получил один человек, один — умер.

После обстрелов, которые произошли 20 февраля, за медицинской помощью обратился подросток 15 лет. Таким образом, количество пострадавших за неделю белгородцев составило шесть человек.

Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области: есть жертвы
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