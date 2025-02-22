За сутки по Белгородской области выпустили более 20 снарядов и 51 БПЛА, есть раненый

Posted 22 февраля, 08:13
Published 22 февраля, 08:13
Modified 22 февраля, 08:15
Updated 22 февраля, 08:15
Согласно утренней сводке обстрелов за прошедшие сутки, имеется пострадавший. В общей сложности по Белгородской области выпустили 51 беспилотник и более 20 боеприпасов.
Село Черемошное под Белгородом атаковали три БПЛА. Один из них сбили силы ПВО. Два оставшихся дрона стали причиной полного уничтожения автомобиля, ещё одно транспортное средство пострадало меньше.
В Борисовском районе при атаке дронов пострадало ИЖС и дворовая постройка. Повреждения зафиксированы в селе Зозули и хуторе Климовое.
Последствия атаки беспилотников также зафиксированы в Валуйском округе. Детонации дронов произошли в Уразово, Долгом, Соболевке, Старом Хуторе, Нижних Мельницах и Пригородных Тополях. ВСУ нанесли удар с помощью 11 дронов, из которых семь были уничтожены. Пострадали объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, а также грузовой транспорт.
В Волоконовском районе по сёлам Коновалово и Тишанка нанесли удар шестью боеснарядами и дроном, после детонации которых повреждены оказались два частных дома, газовая труба и автомобиль.
В Грайворонском МО Безымено, Глотово, Новостроевка-Первая и Сподарюшино были атакованы четырьмя боеприпасами и тремя БПЛА. Один сбит. В селе Новостроевка-Первая ночью из-за дрона повреждены частный дом, строение и автомобиль.
В Краснояружском районе на Прилесье, Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка выпущено два боеприпаса и зафиксированы атаки шести дронов, один из которых был уничтожен. Один человек пострадал от удара дрона в Репяховке. С баротравмой его госпитализирован в горбольницу №2. На территории сельхозпредприятия повреждены складское помещение и легковое авто.
В Шебекинском округе под огнём оказались Шебекино, Шамино, Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Середа. При атаке на них ВСУ использовали как минимум 18 мин и 25 дронов. три из них сбить не удалось. Также ночью в селе Муром из-за сброса взрывного устройства с беспилотника пострадала внешняя постройка ИЖС.
За прошедшую неделю ранения получили ещё несколько белгородцев. Один мирный житель получил ранения при атаке дрона в Двулучном Валуйского округа, о чём стало известно в понедельник. В населённом пункте до этого погибли четверо человек. Также из-за атаки дрона.
Второй пострадавший появился после атаки дрона на Октябрьский, 19 февраля. Беспилотник атаковал автомобиль белгородца. Немного позже в больницу обратился ещё один мужчина, пострадавший в данном инциденте.
В тот же день, но уже вечером, БПЛА ВСУ атаковал автобус с мирными жителями. Ранения получил один человек, один — умер.
После обстрелов, которые произошли 20 февраля, за медицинской помощью обратился подросток 15 лет. Таким образом, количество пострадавших за неделю белгородцев составило шесть человек.