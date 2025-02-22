За сутки по Белгородской области выпустили более 20 снарядов и 51 БПЛА, есть раненый

В Краснояружском районе на Прилесье, Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка выпущено два боеприпаса и зафиксированы атаки шести дронов, один из которых был уничтожен. Один человек пострадал от удара дрона в Репяховке. С баротравмой его госпитализирован в горбольницу №2. На территории сельхозпредприятия повреждены складское помещение и легковое авто.