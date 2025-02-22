За неделю в Белгородской области устранили 22 пожара, есть погибшая и выявлен поджог

Posted 22 февраля, 12:19
Published 22 февраля, 12:19
Modified 22 февраля, 12:21
Updated 22 февраля, 12:21
Утром понедельника, 17 февраля, МЧС сообщили, что ночью в Разумном Белгородского района возник пожар в пятиэтажном МКД. Возгорание возникло только в одной из квартир. Согласно предварительным данным, причиной послужил дефект в конструкции или изготовлении электроустановок.
На следующий день, 18 февраля, министерство отчиталось о фиксировании двух пожаров за сутки. При этом, один снова произошёл в жилом помещении. Это касается возгорания на кухне ИЖС в грайворонском селе Гора-Подол. Обошлось без пострадавших, однако в доме повреждён участок потолка в 1 м² и на такой же площади — личные вещи жильцов. Официально источником возгорания послужил невнимательный подход к «кулинарным процедурам».
Второй пожар возник в гараже жителя Новооскольского округа, в селе Остаповка. Пожар повредил крышу подсобки на площади в 25 м², а также повредил имущество на площади 5 м². Вероятной причиной пожара считаются неполадки с электрооборудованием.
В тот же день ближе к вечеру появилась информация о возможном возгорании в цокольном помещении одного из ТЦ Белгорода на проспекте Богдана Хмельницкого. 30 человек эвакуировали. Огонь повредил складское помещение, где хранились коробки с товарами на площади в 45 м². Как заявила служба, причиной пожара могло стать несоответствие конструкции и изготовленного электрооборудования.
19 февраля сводка за сутки также включала в себя следующие инциденты. Первый — пожар на летней кухне дома, расположенного на улице Народной в Валуйках. В результате пожара материальный ущерб по площади составил 1,5 м², а также повреждены личные вещи и мебель. В огне погибла 93-летняя белгородка. По первоначальным данным, причиной инцидента стало небрежное обращение с огнём.
Второй — в посёлке Новосадовый Белгородского района. Здесь также огнём была повреждена летняя кухня. Пострадала мангальная зона площадью 15 м². По предварительным данным, причиной пожара стали ошибки в установке и неисправность отопительных печей и дымоходов.
20 февраля МЧС сообщило, что за прошедшие сутки в Белгородской области фиксировалось как минимум семь возгораний. Три — в жилых помещениях.
В мкр. Озерки, входящем в Старооскольский городской округ, случился пожар в многоквартирном доме. Повреждены окна и личные вещи на площади в 2 м². Вероятная причина — выгорание из-за искры.
В Первомайском пострадал от огня частный дом. По предварительным данным, пожар начался из-за неправильного подключения электроустановок.
На улице Первой Конной Армии Старого Оскола загорелась квартира первого этажа двухэтажного дома. В кухне сгорели дрова и мебель. Причиной возгорания, как предполагается, стало небрежное обращение с огнём.
Вчера, 21 февраля, как отчиталось министерство, зафиксировано три возгорания, включая одно — в жилом помещении. В Прокудино Старооскольского округа огонь охватил жилой дом. Пострадала площадь в 35 м². Причина пожара — неправильное использование электроприборов.
В посёлке Яковлево в пожаре полностью был уничтожен металлический вагончик. Возгорание, по оперативным данным вызвана несоблюдением пожарных норм при использовании бытовой техники.
В Сорокино Старооскольского округа произошёл пожар в сарае. Площадь нанесённого ущерба — 15 м². Предполагается, что причиной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации электроустановок.
Сегодня, 22 февраля, в регионе за сутки наблюдалось шесть случаев возгорания, из которых три произошли внутри жилых помещений. Так, в Старом Осколе в квартире на первом этаже МКД разгорелся пожар, затронувший кухню площадью в 4 м². Пожарные также спасли мужчину, проживавшего в квартире, а также эвакуировали ещё 10 человек. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании бытовой техники.
В селе Городище Старооскольского района полностью уничтожен жилой дом, а также пострадали баня и беседка. Возгорание возникло из-за неправильного устройства отопительных печей и дымоходов. Для ликвидации пожара были привлечены наряды из трёх пожарных частей.
В селе Старовщина Шебекинского округа от огня пострадала квартира площадь в 50 м². Предполагается, что причиной стал поджог.