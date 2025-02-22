За неделю в Белгородской области устранили 22 пожара, есть погибшая и выявлен поджог

На следующий день, 18 февраля, министерство отчиталось о фиксировании двух пожаров за сутки. При этом, один снова произошёл в жилом помещении. Это касается возгорания на кухне ИЖС в грайворонском селе Гора-Подол. Обошлось без пострадавших, однако в доме повреждён участок потолка в 1 м² и на такой же площади — личные вещи жильцов. Официально источником возгорания послужил невнимательный подход к «кулинарным процедурам».