В Белгородской области ГАИ зафиксировала семь аварий с понедельника по пятницу

Также вчера водитель «ВАЗ-2115», следовавший из Белгорода в направлении Курска, проигнорировал красный свет и продолжил движения. В итоге авто вместе со своим 35-летним водителем угодило под Sitrak C7H, двигавшийся вместе с полуприцепы MEGA, когда тот поворачивал налево на зелёный свет. За рулём тягача сидел 42-летний водитель. Автомобили столкнулось примерно в 14:50 в Яковлевском городском округе на 636-м километре трассы М-2 «Крым». В результате аварии водитель «ВАЗ-2115» получил телесные повреждения.