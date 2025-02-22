В Белгородской области ГАИ зафиксировала семь аварий с понедельника по пятницу

Posted 22 февраля, 13:59
Published 22 февраля, 13:59
Modified 22 февраля, 14:56
Updated 22 февраля, 14:56
На уходящей неделе ГАИ Белгородской области отчиталось о семи авариях. Одна из них произошла сегодня утром. На Щорса в модульное укрытие влетел 19-летний белгородец, управлявший авто в нетрезвом состоянии. Молодой водитель пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, когда последние попросили остановить авто в районе пересечения Ватутина и Автомобилистов.
В своём официальном Telegram-канале инспекция опубликовала пост от 18 февраля, в котором сообщила, что ранним утром 17 февраля в Губкине возле дома №7 на улице Железнодорожной произошло ДТП. 72-летний водитель, находясь за рулём Lada Kalina, наехал на 63-летнего пешехода, который в этот момент переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
18 февраля произошло три аварии. Так, в Прохоровском районе в 11:35 утра на 44-м километре трассы, соединяющей Корочу с селом Новая Слободка, Подольхи и Призначное, произошло столкновение Renault и Toyota. 20-летняя белгородка, сидевшая за рулём Renault Sandero, не соблюдая необходимый интервал между машинами, врезалась в Toyota RAV4, которойуправлял 32-летний мужчина, ехавший ей навстречу.
В тот же день в 12:50 в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа 35-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, не снизил скорость до безопасной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina, за рулём которого сидел 63-летний белгородец.
18 февраля в Старом Осколе около двух часов дня на восьмом километре магистрали «1:1» столкнулись грузовик и легковушка. 31-летний водитель, управляя тяжёлым грузовиком марки Volvo с полуприцепом, не уступил проезд Datsun. Последним управлял 53-летний белгородец. В результате инцидента произошло столкновение.
21 февраля примерно в половину пятого вечера в Старом Осколе на Шухова, 13 микрорайона «Конева», мужчина 53 лет управляя Hyundai Santa Fe, сбил 17-летннго подростком, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Юноша получил телесные повреждения.
Также вчера водитель «ВАЗ-2115», следовавший из Белгорода в направлении Курска, проигнорировал красный свет и продолжил движения. В итоге авто вместе со своим 35-летним водителем угодило под Sitrak C7H, двигавшийся вместе с полуприцепы MEGA, когда тот поворачивал налево на зелёный свет. За рулём тягача сидел 42-летний водитель. Автомобили столкнулось примерно в 14:50 в Яковлевском городском округе на 636-м километре трассы М-2 «Крым». В результате аварии водитель «ВАЗ-2115» получил телесные повреждения.