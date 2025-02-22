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Posted 22 февраля, 15:46

Published 22 февраля, 15:46

Modified 22 февраля, 15:50

Updated 22 февраля, 15:50

Письма

Пока белгородцы страдают от ВСУ и пожаров, укрытие на Щорса пострадало от белгородца

22 февраля 2025, 15:46
Фото: Изображение Midjourney. Письма

В Белгородской области суббота закончилась сводками о ДТП, пожарах и обстрелах

Сюжет
ДТП
Рано утром молодой белгородец врезался в укрытие на Щорса, когда пытался скрыться от ДПС, МЧС отчиталось о ряде пожаров в жилых и нежилых помещениях, заявив о погибшей и поджоге, а этим же утром губернатор рассказал об атаках ВСУ. Есть раненый.

Авария в Белгороде

Утро в Белгороде началось с аварии на Щорса. 19-летний белгородец пытался скрыться от ДПС, но вылетел с дороги и врезался прямиком в железобетонное укрытие. Как сообщили правоохранительные органы, молодой человек не захотел прекращать движение и решил сделать всё совсем наоборот. На виновника аварии завели несколько административных дел.

Детали ДТП на Щорса: пьяный белгородец 19 лет врезался в укрытие, пытаясь уйти от ДПС
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На данный момент последствия ДТП убрали. Модульное укрытие, которое достаточно сильно пострадало, демонтировали и увезли. Как заявила мэрия Белгорода, вместо него установят новое.

Демонтаж пострадавшего укрытия на Щорса
Демонтаж пострадавшего укрытия на Щорса
Демонтаж пострадавшего укрытия на Щорса
Демонтаж пострадавшего укрытия на Щорса
Демонтаж пострадавшего укрытия на Щорса. Фото: Мэрия Белгорода

Согласно официальному Telegram-каналу региональной ГАИ, в Белгородской области в период с 17 февраля по 22 февраля произошло семь аварий. В одной из них участвовал несовершеннолетний.

В Белгородской области ГАИ зафиксировала семь аварий с понедельника по пятницу
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93-летняя белгородка погибла в пожаре

Также на уходящей неделе в регионе зафиксировано два десятка пожаров, среди которых 11 — это возгорания в жилых помещениях. Сегодня МЧС отчиталось о возникновении шести пожаров, где половина также пришлась на дома белгородцев. Кроме того, пожар в шебекинском селе Старовщина предварительно расценивают как поджог.

Женщина 93 лет погибла в Валуйках 19 февраля. Её дом находился на улице Народной. По данным министерства, огонь возник на летней кухне, повреждены не только мебель, но и личные вещи. Предварительная причина возгорания неправильное обращение с огнём. Возможно, женщина не уследила за свечой. Информация не подтверждена.

За неделю в Белгородской области устранили 22 пожара, есть погибшая и выявлен поджог
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Обстрелы и пострадавшие

Согласно утренней сводке Вячеслава Гладкова, Белгородская область за прошедшие сутки подверглась атакам 51 дрона ВСУ, а также обстрелам с использование боеприпасов. Так, для атаки нескольких населённых пунктов Шебекинского округа ВСУ использовали 18 мин и 25 беспилотников.

Во всех случаях, кроме одного, обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Однако местный житель Репяховки при обстреле получил баротравму, его направили в горбольницу №2. В уходящую неделю как минимум 6 белгородцев получили ранения при атаках, ещё 5 мирных жителей погибли.

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