Пока белгородцы страдают от ВСУ и пожаров, укрытие на Щорса пострадало от белгородца

Утро в Белгороде началось с аварии на Щорса. 19-летний белгородец пытался скрыться от ДПС, но вылетел с дороги и врезался прямиком в железобетонное укрытие. Как сообщили правоохранительные органы, молодой человек не захотел прекращать движение и решил сделать всё совсем наоборот. На виновника аварии завели несколько административных дел.