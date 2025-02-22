Пока белгородцы страдают от ВСУ и пожаров, укрытие на Щорса пострадало от белгородца

Posted 22 февраля, 15:46
Published 22 февраля, 15:46
Modified 22 февраля, 15:50
Updated 22 февраля, 15:50
Утро в Белгороде началось с аварии на Щорса. 19-летний белгородец пытался скрыться от ДПС, но вылетел с дороги и врезался прямиком в железобетонное укрытие. Как сообщили правоохранительные органы, молодой человек не захотел прекращать движение и решил сделать всё совсем наоборот. На виновника аварии завели несколько административных дел.
На данный момент последствия ДТП убрали. Модульное укрытие, которое достаточно сильно пострадало, демонтировали и увезли. Как заявила мэрия Белгорода, вместо него установят новое.
Согласно официальному Telegram-каналу региональной ГАИ, в Белгородской области в период с 17 февраля по 22 февраля произошло семь аварий. В одной из них участвовал несовершеннолетний.
Также на уходящей неделе в регионе зафиксировано два десятка пожаров, среди которых 11 — это возгорания в жилых помещениях. Сегодня МЧС отчиталось о возникновении шести пожаров, где половина также пришлась на дома белгородцев. Кроме того, пожар в шебекинском селе Старовщина предварительно расценивают как поджог.
Женщина 93 лет погибла в Валуйках 19 февраля. Её дом находился на улице Народной. По данным министерства, огонь возник на летней кухне, повреждены не только мебель, но и личные вещи. Предварительная причина возгорания неправильное обращение с огнём. Возможно, женщина не уследила за свечой. Информация не подтверждена.
Согласно утренней сводке Вячеслава Гладкова, Белгородская область за прошедшие сутки подверглась атакам 51 дрона ВСУ, а также обстрелам с использование боеприпасов. Так, для атаки нескольких населённых пунктов Шебекинского округа ВСУ использовали 18 мин и 25 беспилотников.
Во всех случаях, кроме одного, обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Однако местный житель Репяховки при обстреле получил баротравму, его направили в горбольницу №2. В уходящую неделю как минимум 6 белгородцев получили ранения при атаках, ещё 5 мирных жителей погибли.