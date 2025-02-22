Организаторы Форума будущих технологий рассказали об итогах работы

Posted 22 февраля, 16:49
Published 22 февраля, 16:49
Modified 22 февраля, 16:49
Updated 22 февраля, 16:49
В рамках форума участники дискутировали о ключевых направлениях развития отрасли новых материалов и химии как фундамента инновационного экономического роста на долгосрочную перспективу, пишет muksun.fm.
По словам первого зампреда Правительства РФ, сопредседателя оргкомитета форума Дениса Мантурова, прогресс отдельных инновационных секторов невозможен без собственной независимой материальной базы, включающей сырье, технологии и бизнес-процессы. Он подчеркнул, что сегодня отрасль новых материалов и химии снабжает российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, базовыми веществами и высокотехнологичными материалами, и она должна быть инновационной прежде всего.
Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Форума будущих технологий Антон Кобяков заявил о высоком интересе к мероприятию. По его словам, форум привлек свыше 1700 участников, представляющих Россию и 37 иностранных государств. Среди них более 350 человек — представители зарубежного бизнес-сообщества.
Деловая программа форума включала 37 сессий, объединенных в четыре тематических блока. На этих сессиях выступили более 230 спикеров и модераторов.
В ходе дискуссий эксперты определили возможные пути для ускорения применения новых материалов, что, по их мнению, должно способствовать достижению технологического суверенитета России.
Важным вопросом обсуждения на форуме стала тема подготовки специалистов для индустрии новых материалов и химии.
В ходе панельных дискуссий прошло обсуждение международного взаимодействия и реализации общих инициатив. Присутствующие также рассмотрели вопросы поддержания технологической независимости наряду с укреплением связей с иностранными коллегами.
На форуме была развернута выставка современных инноваций, где ведущие российские корпорации и научные организации продемонстрировали успехи наукоемких компаний и производств.
Кроме того, в рамках форума были заключены договоры о партнерстве. Медиахолдинг 1MI оказал информационную поддержку мероприятию.