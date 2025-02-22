Организаторы Форума будущих технологий рассказали об итогах работы

По словам первого зампреда Правительства РФ, сопредседателя оргкомитета форума Дениса Мантурова, прогресс отдельных инновационных секторов невозможен без собственной независимой материальной базы, включающей сырье, технологии и бизнес-процессы. Он подчеркнул, что сегодня отрасль новых материалов и химии снабжает российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, базовыми веществами и высокотехнологичными материалами, и она должна быть инновационной прежде всего.