Детали ДТП на Щорса: пьяный белгородец 19 лет врезался в укрытие, пытаясь уйти от ДПС

Posted 22 февраля, 08:48
Published 22 февраля, 08:48
Modified 22 февраля, 08:57
Updated 22 февраля, 08:57
Так, стали известны подробности ДТП, произошедшего сегодня утром по Щорса. Как оказалось, на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов сегодня в восемь утра водитель иномарки отказался останавливаться по приказу сотрудников ДПС и попытался скрыться. В процессе погони водитель выехал на тротуар недалеко от Щорса, 37 и врезался в укрытие.
Toyota Crown управлял парень 19 лет. Пострадавший обратился за медпомощью. В отношении белгородца составили акты административных нарушений за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в соответствии, за невыполнение законного требования полицейского о остановке и за движение по тротуарам.