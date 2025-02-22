Детали ДТП на Щорса: пьяный белгородец 19 лет врезался в укрытие, пытаясь уйти от ДПС

Так, стали известны подробности ДТП, произошедшего сегодня утром по Щорса. Как оказалось, на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов сегодня в восемь утра водитель иномарки отказался останавливаться по приказу сотрудников ДПС и попытался скрыться. В процессе погони водитель выехал на тротуар недалеко от Щорса, 37 и врезался в укрытие.