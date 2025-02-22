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Posted 22 февраля, 08:48

Published 22 февраля, 08:48

Modified 22 февраля, 08:57

Updated 22 февраля, 08:57

Фото с места авария

Детали ДТП на Щорса: пьяный белгородец 19 лет врезался в укрытие, пытаясь уйти от ДПС

22 февраля 2025, 08:48
Фото: ДПС. Фото с места авария

Причиной ДТП на Щорса в Белгороде стал пьяный молодой водитель

Сюжет
ДТП
19-летний водитель Toyota Crown, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в аварию, врезавшись в укрытие при попытке скрыться от полицейской погони.

Так, стали известны подробности ДТП, произошедшего сегодня утром по Щорса. Как оказалось, на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов сегодня в восемь утра водитель иномарки отказался останавливаться по приказу сотрудников ДПС и попытался скрыться. В процессе погони водитель выехал на тротуар недалеко от Щорса, 37 и врезался в укрытие.

Toyota Crown управлял парень 19 лет. Пострадавший обратился за медпомощью. В отношении белгородца составили акты административных нарушений за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в соответствии, за невыполнение законного требования полицейского о остановке и за движение по тротуарам.

ДТП на Щорса: в Белгороде авто врезалось в модульное укрытие
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