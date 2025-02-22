bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 18:00

Published 22 февраля, 18:00

Modified 22 февраля, 18:01

Updated 22 февраля, 18:01

Повреждённый забор

Беспилотники ВСУ атаковали пять населённых пунктов Белгородской области

22 февраля 2025, 18:00
Фото: Настоящий Гладков. Повреждённый забор
Сюжет
Обстрел
Предварительно, пострадавших нет, однако есть разрушения.

Есть повреждения имущества в административном центре Грайворонского округа, а также в сёлах Валуйского округа, Волоконовского и Краснояружского районов.

В Грайвороне взрыв беспилотника выбил окна и повредил забор частного дома.

В краснояружском селе Репяховка (Краснояружский район) дрон атаковал движущийся автомобиль. Машина получила повреждения.

В волоконовском Коновалово БПЛА пробил крышу жилого дома. В соседнем селе Тишанка того же района взрыв повредил окна, ворота, фасад дома и автомобиль во дворе.

В валуйском Шелаево осколки дрона повредили легковую машину.

Спецслужбы уточняют последствия атак.

Напомним, вчера в сёлах Коновалово и Тишанка, ВСУ нанесли удары шестью боеприпасами и беспилотником. В результате детонации повреждены два частных дома, газовая труба и автомобиль.

В пятницу в Репяховке беспилотник атаковал сельхозпредприятие — были повреждены склад и авто. А в Тишанке пострадала крыша частного дома.

Пока белгородцы страдают от ВСУ и пожаров, укрытие на Щорса пострадало от белгородца
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом беспилотник ударил по машине, ещё один дрон взорвался на дороге15-летний подросток и двое мужчин ранены в Белгородской области после атак ВСУВСУ готовят новое наступление? Стало известно, где обострилась ситуация
#Анна Селищева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика