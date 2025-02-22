Беспилотники ВСУ атаковали пять населённых пунктов Белгородской области

Posted 22 февраля, 18:00
Published 22 февраля, 18:00
Modified 22 февраля, 18:01
Updated 22 февраля, 18:01
Есть повреждения имущества в административном центре Грайворонского округа, а также в сёлах Валуйского округа, Волоконовского и Краснояружского районов.
В Грайвороне взрыв беспилотника выбил окна и повредил забор частного дома.
В краснояружском селе Репяховка (Краснояружский район) дрон атаковал движущийся автомобиль. Машина получила повреждения.
В волоконовском Коновалово БПЛА пробил крышу жилого дома. В соседнем селе Тишанка того же района взрыв повредил окна, ворота, фасад дома и автомобиль во дворе.
В валуйском Шелаево осколки дрона повредили легковую машину.
Спецслужбы уточняют последствия атак.
Напомним, вчера в сёлах Коновалово и Тишанка, ВСУ нанесли удары шестью боеприпасами и беспилотником. В результате детонации повреждены два частных дома, газовая труба и автомобиль.
В пятницу в Репяховке беспилотник атаковал сельхозпредприятие — были повреждены склад и авто. А в Тишанке пострадала крыша частного дома.