Выпьем Coca-Cola за открытие McDonald's? Какие иностранные бренды вернутся в Россию

Posted 21 февраля, 09:40
Published 21 февраля, 09:40
Modified 21 февраля, 09:42
Updated 21 февраля, 09:42
Долгожданный телефонный разговор президентов России и Соединённых штатов Америки всё-таки свершился, а скоро Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, смогут встретиться лицом к лицу, чтобы обсудить тему по урегулированию конфликта на Украине. Эти новости спровоцировали череду слухов о том, что скоро в Россию начнут массово возвращаться мировые бренды. Насколько они соответствуют действительности?
В настоящий момент представители иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок после начала специальной военной операции в 2022 году, не давали официальных комментариев по данному поводу. Но председатель Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал 360.ru, что запрос на возвращение направили уже более 300 зарубежных компаний. Перспективы некоторых крупных игроков уже оценили эксперты.
Снова вывески ушедших ранее западных брендов россияне, вероятно, смогут увидеть уже к концу 2025 года, рассказал «АиФ» политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
Он считает, что среди первых «возвращенцев» будут PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike. К ним могут присоединиться Ford, ведущие нефтесервисные компании и крупные зерновые трейдеры, а также Nestle и KitKat, уверен независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин.
Но не у всех аналитиков такие же оптимистичные взгляды. Генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков признался «Фонтанке», что думает, будто Leroy Merlin и IKEA вряд ли решат вновь «укусить лакомый кусочек» и вернуться, а знаменитые Coca-Cola и Pepsi если не сразу, то со временем совсем оставят российский сегмент.
Высокие ставки делают на McDonald's. Доктор экономических наук Алексей Зубец, пишут «АиФ», предполагает что сеть ресторанов может вновь открыть свои двери для российских клиентов после получения разрешения от администрации Белого дома. Вероятно, компания сможет выкупить свои доли, бывшие заведения, но должна будет оставить нынешнее название — «Вкусно и точка».
О том, что возобновить свою деятельность в России собирается корпорация Boeing, недавно написал Shot. Компания сделает это плавно, пишет источник, сначала разрешив поставку б/у самолётов российским авиакомпаниям. Об этом якобы уже ведутся неофициальные переговоры.
В частном порядке ведутся обсуждения и с представителями компаний Uniqlo, H&M, Inditex и LPP (Reserved, House, Cropp, Sinsay, Mohito). Mash сообщал, если будет располагать политическая ситуация, то Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius снова откроют свои российские магазины.
Правда, как заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович для «АиФ», это может занять примерно два года. Но ситуация с модным ретейлом пока неоднозначная, компании покидали рынок по-разному, поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно.
Более реалистично звучит возможное возвращение в РФ платёжных систем Visa и Mastercard. Они могут столкнуться с определёнными трудностями из-за ужесточения законодательства и недоверия пользователей, рассказала РИА «Новости» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили, а также из-за роста влияния платёжной системы «Мир». Но замдиректора Центра компетенций НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин отмечает, что возвращение Visa и Mastercard всё равно принесёт российской экономике пользу.
Скоро на рынок России может вернуться и южнокорейский концерн Hyundai Motor Group, владеющий брендами Hyundai, Genesis и Kia, написало южнокорейское издание Yonhap. Помешать этому могут только китайские автобренды, которые успели забрать себе около 60% российского рынка. Меньше шансов у японской Toyota и немецкой Volkswagen, утверждает URA.RU, они ранее необратимо продали свои российские активы.
Многие торговые точки после начала спецоперации стали закрываться в приграничных районах. Недавно в Белгороде прекратил работу магазин техники «РЕТ», а до этого — единственный в городе «Музторг». Также перестали здесь функционировать сети «Кораблик», «Карусель», «Европа», «Технопарк», «Амиталь» и другие. «Смертность бизнеса» в Белгородской области вообще выросла за последние пару лет. Только за прошлый год в регионе закрылось более 1400 предприятий.