Выпьем Coca-Cola за открытие McDonald's? Какие иностранные бренды вернутся в Россию

Многие торговые точки после начала спецоперации стали закрываться в приграничных районах. Недавно в Белгороде прекратил работу магазин техники «РЕТ», а до этого — единственный в городе «Музторг». Также перестали здесь функционировать сети «Кораблик», «Карусель», «Европа», «Технопарк», «Амиталь» и другие. «Смертность бизнеса» в Белгородской области вообще выросла за последние пару лет. Только за прошлый год в регионе закрылось более 1400 предприятий.