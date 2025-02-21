ВТБ: россияне не знают про открытый банкинг, но уже хотят «единый кошелёк»

Только 11% россиян пользуются всего одной банковской картой, следует из опроса ВТБ. Ещё 25% хоть и пользуются сразу несколькими, но делают беспорядочно. Чуть больше половины — 58% — сказали, что используют разные счета для разных расходов, чтобы тщательно отслеживать свои траты.