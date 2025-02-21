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Posted 21 февраля, 10:09

Published 21 февраля, 10:09

Modified 21 февраля, 10:11

Updated 21 февраля, 10:11

Россияне хотели бы управлять всеми своими счетами через один «кошелёк»

ВТБ: россияне не знают про открытый банкинг, но уже хотят «единый кошелёк»

21 февраля 2025, 10:09
Фото: 1MI.

Россияне хотели бы управлять всеми своими счетами через один «кошелёк»

Сюжет
Кредиты
Банк ВТБ устроил масштабное исследование «Открытый банкинг: безопасные API для всех», в рамках которого был проведён опрос россиян. Что выяснили?

Основная цель исследования — узнать, как пользователи относятся к концепции открытого банкинга. В нём поучаствовали 1500 человек, все из которых живут в городах России с населением выше 100 тысяч человек.

Большая часть опрошенных (61%) никогда не слышала об открытом банкинге. 34% признались, что их знания «обрывочны». Представление о системе имеют только 5% россиян.

Открытый банкинг — это концепция, которая предполагает объединение продуктов и услуг от различных финансовых организаций в одном интерфейсе. Такой подход позволяет обмениваться данными о клиентах с их согласия и создавать для них персонализированные предложения с помощью открытых API.

Несмотря на низкий уровень осведомлённости, в ходе опроса выяснилось, что подавляющее большинство респондентов — 78% — хотели бы иметь возможность управлять всеми своими банковскими счетами из одного приложения. Такая система получила название «единый кошелёк».

Только 11% россиян пользуются всего одной банковской картой, следует из опроса ВТБ. Ещё 25% хоть и пользуются сразу несколькими, но делают беспорядочно. Чуть больше половины — 58% — сказали, что используют разные счета для разных расходов, чтобы тщательно отслеживать свои траты.

Эра открытого банкинга: какие вызовы стоят перед финансовым рынком?
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#Валерия Колесникова#Экономика#Россия#ВТБ#Исследование#Кредиты#Банки#Открытый банкинг
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