В Белгородской области уже 20 дней ищут мужчину: у него может быть потеря памяти

Posted 21 февраля, 06:28
Published 21 февраля, 06:28
Modified 21 февраля, 06:30
Updated 21 февраля, 06:30
В Старом Осколе уже 20 дней ищут 57-летнего Рамазана Султангараева. В последний раз мужчина появлялся в поле зрения 1 февраля, но после этого с ним никто не может связаться.
Рост оскольчанина — 170 см. У него нормальное телосложение, ближе к чёрным волосы и тёмные глаза.
Предполагается, что в день, когда он пропал, житель региона был одет в чёрные брюки, ботинки и куртку с капюшоном, а на его голове была серая шапка. При этом с собой мужчина брал чёрную сумку.
Волонтёры просят жителей помочь им в поисках: информацию о похожем по ориентировке мужчине нужно сообщить либо по номеру 112, либо позвонив на горячую линию «Лизы Алерт».