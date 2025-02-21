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Posted 21 февраля, 06:28

Published 21 февраля, 06:28

Modified 21 февраля, 06:30

Updated 21 февраля, 06:30

Поиски продолжаются до сих пор

В Белгородской области уже 20 дней ищут мужчину: у него может быть потеря памяти

21 февраля 2025, 06:28
Фото: «Лиза Алерт» в соцсети. Поиски продолжаются до сих пор

Белгородские волонтёры просят помощи в поиске пропавшего жителя Старого Оскола

Сюжет
Новости Старого Оскола
Старооскольца близкие видели только 1 февраля, после этого о его местоположении и состоянии ничего не известно.

В Старом Осколе уже 20 дней ищут 57-летнего Рамазана Султангараева. В последний раз мужчина появлялся в поле зрения 1 февраля, но после этого с ним никто не может связаться.

Рост оскольчанина — 170 см. У него нормальное телосложение, ближе к чёрным волосы и тёмные глаза.

Предполагается, что в день, когда он пропал, житель региона был одет в чёрные брюки, ботинки и куртку с капюшоном, а на его голове была серая шапка. При этом с собой мужчина брал чёрную сумку.

Волонтёры просят жителей помочь им в поисках: информацию о похожем по ориентировке мужчине нужно сообщить либо по номеру 112, либо позвонив на горячую линию «Лизы Алерт».

Ориентировка на пропавшего белгородца
Ориентировка на пропавшего белгородца. Фото: «Лиза Алерт»
В Белгороде ищут пропавшего в старый Новый год мужчину
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