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Posted 21 февраля, 08:37

Published 21 февраля, 08:37

Modified 21 февраля, 08:39

Updated 21 февраля, 08:39

Белгородская область упростила правила для молодых специалистов

В Белгородской области расширили понятие «молодой специалист»: что изменилось?

21 февраля 2025, 08:37
Фото: 1MI.

Белгородская область упростила правила для молодых специалистов

Сюжет
Депутаты
Изменения в региональном законе об образовании расширяют возможности для выпускников вузов и колледжей в Белгородской области. Узнайте, кто теперь может претендовать на статус молодого специалиста.

Депутаты внесли изменения в региональный закон, который касается образования в Белгородской области в части расширения понятия «молодой специалист».

Согласно новой редакции закона, статус «молодой специалист» теперь распространяется и на тех, кто имеет опыт работы, приобретённый в период обучения по основным профессиональным программам образования или программам профобучения. Ранее же, этим статусом могли воспользоваться только граждане до 35 лет, впервые трудоустраивающиеся по специальности после получения профобразования.

Кроме того, в регионе увеличили возраст молодого специалиста с 30 до 35 лет включительно.

Напомним, в Белгородской области не наблюдается нехватки педагогов, несмотря на то что регион находится в приграничной зоне, как сообщили в министерстве образования. При этом уровень зарплат учителей составляет более 50 тысяч рублей.

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#Кристина Семенчук#Молодой специалист#Белгородская область#Депутаты#Образование#Педагоги#Приграничная зона#Белгород#Зарплата учителей#Колледжи
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