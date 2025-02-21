В Белгородской области расширили понятие «молодой специалист»: что изменилось?

Согласно новой редакции закона, статус «молодой специалист» теперь распространяется и на тех, кто имеет опыт работы, приобретённый в период обучения по основным профессиональным программам образования или программам профобучения. Ранее же, этим статусом могли воспользоваться только граждане до 35 лет, впервые трудоустраивающиеся по специальности после получения профобразования.