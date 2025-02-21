В Белгородской области расширили понятие «молодой специалист»: что изменилось?

Posted 21 февраля, 08:37
Published 21 февраля, 08:37
Modified 21 февраля, 08:39
Updated 21 февраля, 08:39
Депутаты внесли изменения в региональный закон, который касается образования в Белгородской области в части расширения понятия «молодой специалист».
Согласно новой редакции закона, статус «молодой специалист» теперь распространяется и на тех, кто имеет опыт работы, приобретённый в период обучения по основным профессиональным программам образования или программам профобучения. Ранее же, этим статусом могли воспользоваться только граждане до 35 лет, впервые трудоустраивающиеся по специальности после получения профобразования.
Кроме того, в регионе увеличили возраст молодого специалиста с 30 до 35 лет включительно.
Напомним, в Белгородской области не наблюдается нехватки педагогов, несмотря на то что регион находится в приграничной зоне, как сообщили в министерстве образования. При этом уровень зарплат учителей составляет более 50 тысяч рублей.