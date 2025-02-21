В Белгороде столкнулись экскаватор-погрузчик и авто ДПС — пострадал полицейский

Posted 21 февраля, 06:51
Published 21 февраля, 06:51
Modified 21 февраля, 06:53
Updated 21 февраля, 06:53
Экскаватор-погрузчик и авто Skoda Octavia, принадлежащее ДПС, столкнулись утром 21 февраля в Белгороде. Авария произошла около 06:20 в районе пересечения улицы Губкина и проспекта Ватутина.
По предварительным данным, экскаватор повернул на красный сигнал светофора и столкнулся со служебным авто. Пострадал полицейский.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в региональном УМВД.
Накануне стало известно о ещё двух ДТП с участием полицейских. В Губкине столкнулись служебное авто и иномарка, последнюю от удара развернуло на тротуар — погибла женщина-пешеход. А в Волоконовке полицейский автомобиль въехал в частный дом.