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Posted 21 февраля, 06:51

Published 21 февраля, 06:51

Modified 21 февраля, 06:53

Updated 21 февраля, 06:53

ДТП с экскаватором и полицейским авто

В Белгороде столкнулись экскаватор-погрузчик и авто ДПС — пострадал полицейский

21 февраля 2025, 06:51
Фото: «Авто Белгород». ДТП с экскаватором и полицейским авто
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Новости Белгорода
Авария произошла утром 21 февраля. Что уже известно о ДТП?

Экскаватор-погрузчик и авто Skoda Octavia, принадлежащее ДПС, столкнулись утром 21 февраля в Белгороде. Авария произошла около 06:20 в районе пересечения улицы Губкина и проспекта Ватутина.

По предварительным данным, экскаватор повернул на красный сигнал светофора и столкнулся со служебным авто. Пострадал полицейский.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в региональном УМВД.

Накануне стало известно о ещё двух ДТП с участием полицейских. В Губкине столкнулись служебное авто и иномарка, последнюю от удара развернуло на тротуар — погибла женщина-пешеход. А в Волоконовке полицейский автомобиль въехал в частный дом.

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#Происшествия#ДПС#Новости Белгорода#Экскаватор#Белгород
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