В Белгороде столкнулись экскаватор-погрузчик и авто ДПС — пострадал полицейский

Накануне стало известно о ещё двух ДТП с участием полицейских. В Губкине столкнулись служебное авто и иномарка, последнюю от удара развернуло на тротуар — погибла женщина-пешеход. А в Волоконовке полицейский автомобиль въехал в частный дом.